Marteria bzw. Marsimoto schenkt euch ein Leben lang kostenlosen Eintritt zu seinen Shows. Klingt super? Natürlich hat die Sache einen kleinen Haken. Ihr müsst euch »GREENRN« auf den Arm stechen lassen und das heute oder morgen. Im Video kündigt Marteria an, dass das schon morgen für das Konzert in Koblenz gelte, womit er aber ein wenig für Verwirrung sorgt. Dort spielt er nicht als Marsimoto, sondern als Marteria.

So oder so muss man schon wirklich, wirklich Fan sein, um sich das Logo tätowieren zu lassen. »GREENRN.« ist das Kürzel für @GreenRene, der offenbar Tontechniker für Marsimoto ist. Uns erinnert die Aktion ein wenig an den Werbe-Coup der BVG, die einem mit dem passenden Schuhwerk für ein Jahr freie Fahrt in Berlin zugesagt hat. Die Schuhe musste man dafür aber auch erst mal bekommen.