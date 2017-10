T: Zuerst ist das alles etwas Inneres. Wir leben in einer turbulenten Zeit, die Musik ist eine Manifestation unserer Gefühle. Es geht nicht bewusst um irgendeinen Zeitgeist, aber dennoch spielt der sicher seine Rolle.N: Dahinter steckt kein Plan. Als wir angefangen haben, am Album zu arbeiten, war die Welt noch nicht so crazy wie jetzt. Aber jetzt, zum Release, brennt es überall. So fühlt es sich zumindest an.R: Ja, es ist eben ein bedrückendes Gefühl, wenn man auch nur ein bisschen Ahnung hat, was auf der Welt passiert. Jeder wird irgendwie ausgegrenzt, aus welchen Gründen auch immer, und gleichzeitig merken viele nicht, wie historisch das Ganze ist. Für viele sind das dann eher kleine Probleme. Beispielsweise, was gerade in den USA passiert. Dann heißt es eben: Flüchtlinge, ja, natürlich kann man die aufnehmen, aber dann sollen die bitte auch ganz schnell wieder weg.T: Man hat einfach die Pflicht, das Ganze global zu sehen. Und wir machen das alles aus einem Gefühl heraus, sind empathische Menschen, und dann kommen eben Songs wie die aktuellen dabei heraus.D: Wenn man sich das mal vergegenwärtigt: Es war eigentlich ein Bunker für Politiker im Falle eines Chemiewaffenangriffs, gebaut in den 80ern. Deswegen gibt es einen Luftfilter für Giftgassituationen. So präsent war das Thema damals. Die Bedrohung war wirklich da, und es wurde vorgesorgt für diesen Tag, an dem es passieren sollte. Und wir alle wachsen auf in diesem Gefühl von Frieden. Wir schalten das oft aus. Und nur, weil damals nichts passiert ist, heißt es nicht, dass das Thema vom Tisch ist. Auch damals wird das vielen Leuten nicht bewusst gewesen sein. Draußen sind ein paar Leute auf die Straße gegangen. Und jetzt werden Musiker in diese Bunker gesteckt.T: Ich habe diese Verbindung vorher gar nicht ganz gezogen: Wir konnten gar keine andere Mucke machen, weil hier im Raum schon diese bestimmte Atmosphäre herrschte!

D: Ja, wir zünden unsere Weltuntergangsrakete und tanzen trotzdem drauf. In Songs wie »All We Need« beispielsweise geht es darum, dass eine Unterhaltung mit einem schönen Menschen auch mal reicht, um sich gut zu fühlen.T: Das widerspricht sich für mich nicht.R: Das ist doch das Einzige, was ein Menschenleben wertvoll macht: Du hast Freunde, du hast eine schöne Zeit – und bei aller Düsternis muss man das zulassen und einfach mal abschalten.T: Sehr. Die äußeren Umstände waren in jeder Hinsicht anders als bei »Atlas«. Damals sind wir für die Aufnahmen nach Berlin gegangen – eine große Stadt, in der wir nur flüchtig ein paar Leute kannten und unterschiedliche Erwartungen hatten. Das war nicht ganz einfach. Die Songs hatten wir am Computer geschrieben, um sie erst später in den Raum zu tragen, was sich als sehr problematisch herausgestellt hat.

D: Als »Atlas« gerade fertig war, bin ich erst in die Band eingestiegen. Wir mussten das alles erst mal zusammen spielen lernen. Der ganze Arbeitsprozess war somit anders. Dieses Mal sind die Songs vorab im Proberaum entstanden. Als wir ins Studio gingen, war das ein großer Druckabfall. Wir haben ein riesengroßes Ventil geöffnet und alles rausgelassen. Johann Scheerers Prämisse und zugleich Stärke ist, live oder so roh wie eben möglich aufzunehmen und aus vorhandenem Material was Geiles zu schaffen. Das passt perfekt zu unserem Workflow.

R: Ich glaube, am Schluss dieser Albumarbeiten – so doof das auch klingt – sind wir einfach auch erwachsen geworden. Wir hatten viel mehr ein gemeinsames Ziel. Es war relativ schnell klar, in welche Richtung der Sound gehen würde: live, destruktiver, rockbandmäßiger. Aber wir wussten vor allem auch, wie wir das umsetzen können. Das fehlte uns vorher. Da gab es vielleicht Ideen, aber die konnten wir nicht umsetzen. Das hat dieses Mal perfekt geklappt.