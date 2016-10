»Grand Départ« ist ein zweischneidiges Schwert – ganz so, wie man es von Fritz Kalkbrenner seit jeher gewohnt ist. Auch sein viertes, mit gut 80 Minuten Spielzeit erstaunlich langes Album enthält Momente von einer wunderschön souligen Tiefe, so zum Beispiel der Einstieg mit »Don’t You Say«. Demgegenüber steht der so ermüdend eindimensional puffende, typische Kalkbrenner-Beat, der in leichten Variationen wieder viele der neuen Tracks anschiebt. Natürlich hat Kalkbrenner damit ein Markenzeichen geschaffen, das zu einem Gutteil für seinen Erfolg verantwortlich ist – besser macht es diese Strategie aber nicht.