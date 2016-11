Als im Frühjahr dieses Jahres die Single »Nicht ans Meer« auf dem Augsburger Label Kleine Untergrund Schallplatten erschien, war sofort klar, dass man es bei Friedrich Sunlight mit einer Sensation zu tun hatte. Das Stück vereinte alle Qualitäten in sich, die mit klassischem Sunshine-Pop der späten 1960er assoziiert sind: ausgezeichnete, luftige Arrangements, eine Melodie zwischen komplexer Machart und sofort wirksamer Ohrwurmqualität sowie wunderschöne Harmoniegesänge. Auf der LP kriegt man nun endlich mehr davon: Zwölf Variationen makelloser Popmusik, die allesamt vom Wissen um das eigene Können geprägt sind, ohne dabei je protzig zu erscheinen. Hinter dem charmanten, dezenten Akzent von Sänger Kenji Kitahama verbirgt sich seine kalifornische Herkunft, die perfekt mit den Vorstellungen harmoniert, die der Begriff »Sunshine-Pop« heraufbeschwört. Unabhängig davon, ob sie eher spöttisch (»Gütersloh«) oder dramatisch (»Dôme Du Goûter«) angelegt sind, bewegen sich die Texte auf einer sinnlich-konkreten Ebene, statt sich in hochtrabenden Abstraktionen zu verlieren. In dieser Hinsicht besteht ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Musik und Wörtern, bei dem weder das eine noch das andere dominiert. Je genauer man zuhört, desto mehr stellt sich der Eindruck ein, dass Friedrich Sunlight wirklich etwas Neues machen. Wenn man überhaupt Modelle findet, auf die Friedrich Sunlight referieren, sind das noch am ehesten musikalisch gewieftere DDR-Künstler wie Manfred Krug oder Thomas Natschinski und seine Gruppe.