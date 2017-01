Eine Ruine gehört ja eigentlich zu der Idee von alten Zivilisationen. »Modern Ruin« ist ein Oxymoron. Es passiert so viel altertümliches Denken in den Köpfen derer, die über unser Leben entscheiden dürfen. Der Titel steht aber auch für etwas ganz anderes: Dass, wenn zwei Liebende miteinander wachsen und sich entwickeln, deren Leben zu einem Gebäude wird, das mit der Zeit verwittert, aber immer echter und reiner wird. Es ist nicht die perfekte Fassade, die zählt. Die Schönheit bleibt am Ende übrig – wenn man es bis dahin schafft.

In den Texten von »Acid Veins« oder »Thunder« geht es um die Abgestumpftheit und die Suche nach Intensität. Darin steckt für mich am stärksten das Gefühl einer »Neuzeit-Ruine«, wie du es nennst.

»Lullaby« ist ein Song für deine Tochter Mercy. Ist das Video dafür nicht ganz schön gruselig?

Als sie einmal richtig fiebrig und krank war, hat sie die ganze Nacht geschrien. Ich habe sie bis vier Uhr morgens in meinen Armen gewiegt und ihr Nirvana vorgespielt. In dieser Nacht habe ich den Song geschrieben. Das Video soll die Schlaflosigkeit rüberbringen, durch die man als junge Eltern geht. Sie liebt den Song!





Du arbeitest auch als Künstler und hast das Cover-Artwork auf eurem ersten Album »Blossom« gestaltet. Und diesmal?

Diesmal wollte ich ein Foto für das Cover. Unser Gitarrist Dean fand das nicht magisch genug. Ich sagte, er solle die Magie darin finden, also hat er das Foto in einen Textfile konvertiert, unsere Lyrics dazwischengetippt und diese ganzen einzigartigen Zeilen und Zahlen wieder zurückverwandelt. Wenn wir mit Dingen interagieren, können wir sie komplett ruinieren – oder wir machen sie noch schöner. Ich finde, beim Cover von »Modern Ruin« ist uns Letzteres gelungen. Das auf dem Bild ist übrigens mein Hund.





Am Tag nach dem Brexit-Referendum hast du »Grey Britain« gepostet, eine alte Scheibe deiner früheren Band Gallows. Sind die Songs nach sieben Jahren immer noch relevant?

Ich finde es extrem enttäuschend, dass »Grey Britain« heute noch gilt. Damals dachte ich, es könne nicht schlimmer werden. Wir versinken in einem verdammt tiefen Loch aus Angst und Hass, Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Das sind wahnsinnige, böse Zeiten. Wir haben ein Sprichwort in England: »To cut your nose off to spite your face.« Das haben wir gemacht.