Quatscht man aber mit den Jungs in einem kleinen Hotelzimmer, merkt man, dass sie einfach wissen, was sie können und was nicht – und damit entwaffnend ehrlich sind. Rado erklärt Sam zum »besten Lyriker mit einer beeindruckenden Stimme« und Sam kennt niemanden »mit so einer unerschöpflich kreativen und intuitiven Musikalität.« Damit gehen sie gerne an Grenzen und loten Extreme aus. »Ich empfinde uns als unglaublich hart arbeitende und disziplinierte Musiker«, so Rado, »die viel Zeit damit verbringen, an ihrem Handwerk zu feilen. Wir machen keine halben Sachen.