Four Tet kündigt neues Album an

Als Four Tet vor zwei Jahren sein letztes Album »Morning/Evening« veröffentlichte, war das nicht unbedingt jedermanns Sache. Gerade mal zwei Songs mit einer Laufzeit von rund 20 Minuten waren darauf zu hören, clever und virtuos arrangiert, wie man es eben von dem Londoner Produzenten kennt, aber eben auch nicht besonders zugänglich.Mit seinem jüngst angekündigten Album »New Energy«, das am 29 September erscheinen wird, kehrt Hebden nun offensichtlich zur klassischen Machart zurück – das suggerieren zumindest die bereits veröffentlicht Singles »Planet« und »Two Thousand And Seventeen«, beide an dieser Stelle zu hören.