Fotos? Da war doch was ... Richtig! Mit ihrem selbstbetitelten Debüt etablierte sich das Quartett 2006 hierzulande als ernstzunehmende Konkurrenz zur britischen Class of 2005; auf dem folgenden »Nach dem Goldrausch« frönte man Soul und Funk und läutete 2010 mit »Porzellan« vorzeitig den Retropostpunkboom ein. Und nun, sieben Jahre später gibt es eine neue Fotos-Platte. »Dieses Album hat sogar noch mal ein ganzes Spektrum mehr an Genres, in denen es sich bewegt«, erklärt Sänger Tom Hessler die Zielrichtung auf »Kids«. Diese Offenheit belegt nicht nur die erste Single »Alles offen« , die in ihrer Euphorie manchen Fotos-Fan in den Wahnsinn zu treiben droht, sie zieht sich durch ein Album, das irgendwie, naja, abhebt. Dass es überhaupt zustande gekommen ist, überrascht auch die Band: »Wir hatten immer wieder Arbeitsphasen, die von unerträglich langen Pausen unterbrochen wurden«, erzählt Gitarrist Deniz Erarslan, nicht ohne zu betonen, dass die Arbeitsphasen beständig von dem Gefühl, alles kann, nichts muss, gekennzeichnet waren. Fotos folgten der Freude und so entstand ein Song wie »Ozean« schon 2012 – aufgepeppt von Plastikschlauchgeräuschen und Sambatrommeln. Verzettelt hätten sich die vier trotzdem fast, hätte sich nicht Heßlers ehemaliger Studionachbar Tobias Siebert beim gemeinsamen Kochmarathon nach dem Material erkundigt. Fotos beauftragten den Klez.e-Mastermind als Produzenten und liefern mit »Kids« nun ein Album ab, auf dem sich frei wuchernder Krautpop mit Heßlers Konzept der écriture automatique vermengt. »Ein spirituelles Album« nennt Heßler es. Und das klingt alles andere als abgehoben.

Deniz, Tom, der erste Song für »Kids« ist schon 2012 entstanden. Warum hat es trotzdem so lange gedauert, bis ihr die Platte jetzt endlich veröffentlicht?

Deniz Erarslan: Unser Credo war von Anfang an: Es soll Spaß machen. Wir wollten nicht in Schubladen denken, weder in Genreschubladen noch in anderen Limitierungen.

Tom Hessler: Es ging damals los mit der Session zu »Ozean«. Da lag dieser Plastikschlauch rum, diese 1-Euro-Teile, die beim Umherschleudern ein Windgeräusch erzeugen. Das haben wir erstmal aufgenommen und es eiskalt den ganzen Song durchlaufen lassen. Dann haben wir uns von unserem Proberaumvermieter Sambatrommeln ausgeliehen. Unser Drummer Beppo meinte nur, was das solle, er sei Schlagzeuger und habe keine Ahnung von Samba. Wir haben das trotzdem aufgenommen. Diese Herangehensweise hat so viel Spaß gemacht. Sich einfach mal einzulassen und nichts zu erzwingen.





Die Möglichkeiten feiert ihr auch in eurer ersten Single »Alles offen«. Ist das nicht ein bisschen zu positiv für Indie?

Hessler: Ja, der Indie-Fan mag es halt gerne düster. »Kids« ist ein spirituelles Album geworden. Ich habe mich viel mit Astrophysik beschäftigt. Das ist nicht so esoterisch, wie es klingt, aber der Gedanke, dass wir so ein kleiner Punkt in dieser unendlichen Weite sind, macht all die Mühen, die Anstrengung und das Leid, das wir täglich durchleben so belanglos.





Klingt nach Konzeptalbum.

Eraslan: Ja, aber es gab nie den Moment, in dem Tom in den Proberaum gekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe mir Folgendes überlegt...

Hessler: Ich habe so lange unter Schreibblockaden gelitten, dass die anderen nur froh waren, dass ich etwas gefunden hatte, dass mich inspirierte, wieder Texte zu schreiben.





Und wenn diese neue Freiheit nicht gut ankommt?

Hessler: Es gibt auf jeden Fall keine deutsche Band, die jemals ein so eklektisches Album gewagt hat. Das voll ist mit Zitaten, Irrungen, Wirrungen. Es ist ein besonders komisches Album geworden. Das könnte total scheitern, aber toll ist doch, dass wir es gewagt haben, es rauszubringen.