Einen Song wie »Pumped Up Kicks«, der auch über fünf Jahre nach Erscheinen immer noch keinen Hintern ungeschüttelt lässt, schreiben die meisten Bands nur einmal im Leben. Während Foster The People auf ihrem darauffolgenden Debütalbum »Torches« in der Tat noch recht nah an einem zweiten (und dritten) Glückstreffer lagen, blieb ihr Zweitwerk »Supermodel« im Kern ein wirres Austesten verschiedenster Stile mit dem Ziel, einen Nachfolger für den größten Sommerhit des Jahres 2011 zu finden. Mit »Sacred Hearts Club« scheinen die Kalifornier nun den Sturm auf die Disco-Playlists aufgegeben zu haben und legen lieber in der Lounge neben dem Tanzsaal die Füße hoch.Songs wie »Doing It For The Money« und »SHC« sind zwar eingängiger und verspielter Pop, entfalten dank ihrer gemächlichen Bpm-Rate aber einen beinahe einlullenden Sog: Dream-Pop würde grüßen lassen, wenn er nicht so schläfrig wäre. Das wirkt angenehm unangestrengt und auch dann noch in sich geschlossen, wenn »Lotus Eater« sich zu einem Ausreißer in den Rock aufrafft oder »Loyal Like Sid And Nancy« dann schließlich doch den Beat droppen lässt. Wer einen roten Faden ein ganzes Album hindurch so überzeugend weben kann, kann mit Sicherheit schon einmal kein One Hit Wonder sein.