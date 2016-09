Nach zehn Jahren im Gitarrenkosmos von Wye Oak sowie sporadischen Singles hat Jenn Wasner unter dem Namen Flock Of Dimes nun ein Album fertiggestellt. Enthalten sind einige der Singles wie »Semaphore« oder »Everything Is Happening Today«, daneben aber auch viel neues Material, das Wasner eigenhändig komponiert und produziert hat. Die Platte startet mit einem kurzen Kate-Bush-Déjà-vu namens »Sometimes It Is Right…«: Eine entrückte Stimme schallt den Flur entlang, Chorusgitarren und vertracktes Rhythmus-Geflirre bescheren 1980er-Pop-Tiefgang, den auch Frau Bush einst so verwunschen inszenierte.