Sechs Jahre liegen zwischen dem letzten Album »Helplessness Blues« und der neuen Platte »Crack-Up« - eine notwendige Pause für eine Band, die, allen voran Frontmann Robin Pecknold, an eine Grenze gestoßen war. Pecknold kämpfte mit einer Identitätskrise, schrieb sich an der Uni in New York ein und tauschte sein Sänger-Dasein gegen das eines Lernenden. Über das Studium der Literatur- und Kunstgeschichte stieß er auch auf »Crack-Up«, ein Essay von F. Scott Fitzgerald aus dem Jahr 1936, dessen Titel bezeichnend für den neuen Abschnitt der Fleet Foxes werden sollte: »Der Titel hat dem entsprochen, was ich zu dieser Zeit über Songs gedacht habe. Ich wollte diese drastischen Veränderungen. Ich wollte ein Album machen bei dem die Regeln offener gehalten sind.«

Aus einer zersplitterten Bandrealität machte Robin Pecknold also den Nährboden für eine weitreichende Sound-Entwicklung. »Crack-Up« lebt von komplexen, kontrastreichen Brüchen in Tempo und Lautstärke. Harmonien entstehen, um nach dem Höhepunkt ihrer Entwicklung kompromisslos zersplittert und aufgelöst zu werden. Die extremen Kontraste ummanteln die melancholisch-verletzlichen Zeilen Pecknolds über die schmerzlichen Erfahrungen des Scheiterns und der eigene künstlerischen Beschränkungen. Auch wenn sich die Fleet Foxes damit in eine deutlich experimentellere Richtung aufgemacht haben, sollte ihre Verwurzelung im warmen Folk der Sechziger Jahre vor allem durch die mehrstimmigen Gesangspartien weiterhin greifbar bleiben.



»Die Stimmen sind sehr präsent und egal welche musikalische Entwicklung die Musik durchmacht, es fühlt sich immer noch nach Fleet Foxes an.« Robin Pecknold gibt zu, dass er auch selbst eine Erwartungshaltung an Bands hat, wenn er auf Konzerte geht. Sie sollten ihren typischen Sound nicht gänzlich ablegen. Also machten es sich die Fleet Foxes während der intensiven Aufnahmen zur Aufgabe, eine Balance zwischen Vergangenem und Zukünftigen zu halten. »Es war wichtig zu unterscheiden, an welcher Stelle man am besten etwas Neues platziert und wann es gut ist, etwas Altes zu präsentieren. Dafür war es notwendig, den zur Verfügung stehenden Raum richtig einzuschätzen, sodass somit ein Dialog entstehen konnte.«