Was er sonst macht, sind seit 2006 zumeist klassische, minimalistische Folksongs. Sachte, unaufdringliche Gitarrenpickings und dazu Fionns weiche Stimme brachten zum Beispiel »Be Good Or Be Gone« hervor, sein wohl bekanntestes Lied, das genau die Art von Folk ist, die einen erst seufzen lässt und dann sanft so lange ins Innerste rieselt, bis man entweder verträumt in die Ferne starrt oder ein Tränchen verdrückt, je nach Gefühlslage. Insbesondere sein erstes Album versetzte den auf bedächtige, heimelige Klänge fokussierten Teil der Musikwelt in helle Aufregung, brachte ihm Bob-Dylan-Vergleiche und begeisterte Reviews ein. Auf dem zweiten Album probierte Regan sich an ruppigeren Sounds und E-Gitarren, was aber mit wenig Wohlwollen aufgefasst wurde - was amüsant ist, behält man die Dylan-Vergleiche und dessen berüchtigte Akustik-Apostasie von 1965 im Hinterkopf. Danach folgte purer Folk, und dann wurde es für eine Weile still um den Iren.Fast fünf Jahre widmete er der Selbstfindung, aber nicht auf Reisen oder anderen Abenteuern, sondern still, für sich. »Es fühlt sich für mich nicht anders an, als bei den Alben, die ich direkt hintereinander gemacht habe«, erzählt er. »Ich habe eine Weile mit Malerei verbracht, aber dann habe ich ›The Meeting Of The Waters‹ und ›Euphoria‹ geschrieben, und ab da ging es dann los. Ich schätze, man muss vielleicht einfach einsehen, dass man ein Songwriter ist.« Man hört das Schmunzeln in der Stimme.

Fionn Regan ist kein Mensch der Eindeutigkeiten. Seine Sprache ist lyrisch, sein Instagram-Account eine Palette von schemenhaften, farbigen Schnappschüssen und seine Songs kann man vielfältig auslegen. »Ich weiß nicht«, antwortet er im Gespräch mehrmals, auch auf die Frage nach der Bedeutung des Titels seines neuen Albums »The Meeting Of The Waters«. »Es ist am ehesten eine Art Treffen zweier Einflussquellen,« sagt er schließlich nach einigem Überlegen. »Ich schätze, das dürften dann die elektronischen Elemente sein, und was auch immer das ist, was ich sonst mache.«

Fionn setzt sich nicht hin, um ein paar Songs zu schreiben, es passiert ihm einfach hin und wieder. Dass auf dem neuen Album auch Elektronik zu hören ist, habe sich so ergeben, war weder eine gezielte Abkehr von der Gitarre-und-Vocals-Kombination, noch für das gewisse Etwas dazu platziert. »Auf seine Art und Weise ist das mein erstes, richtiges Studioalbum«, so die Überlegung. »Davor habe ich natürlich auch im Studio aufgenommen, aber immer stückchenweise, fragmentiert. Es hat ein bisschen gedauert, dass ich mich dran gewöhnt habe, aber ich denke, die Platte hat dadurch mehr Breitbild an sich, konnte sich besser entfalten.«

Tatsächlich wirkt »The Meeting Of Waters« weniger verschlafen und zaghaft als die zwei direkten Vorgänger. Die Songs reihen sich nicht mehr bloß schüchtern hintereinander auf, sondern wirken in sich geschlossener, jedes mit seinem eigenen Flair. Zusätzlich zum obligatorischen Akustik-Folk haut Regan auch mal etwas auf die Pauke, mal eher zurückhaltend wie in »Cape of Diamonds« oder auch mal richtig, mit verzerrten Gitarren in »Babushka Yaiya«. »Das Lied ist für mich wie aus der Stille der Straße in einen Nachtclub reingehen, und direkt wieder raus« kommentiert der Songwriter. »Wie ein Moment in einem Film, ein kompletter Wechsel der Atmosphäre. Ich musste ein bisschen lachen über ihn, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute sich denken werden ›Huch, wo kam das denn jetzt her?‹ Es macht auch wirklich Spaß, ihn zu spielen, man muss ein bisschen umrüsten mit den Instrumenten und das gibt immer ein kleines Chaos.« Seine Songs schrieb er erst wie immer, dann schrieben die Songs sich im Studio weiter. »Sie geben dir vor, wie sie aufgenommen werden wollen. Manchmal ist ein zusätzliches Instrument eins zu viel, und der Turm fällt in sich zusammen. Es geht um die Balance, darum, die Teilchen zu finden, die vielleicht noch fehlen.«



Lachend gibt Regan schließlich die Erklärungsversuche auf. »Ach, ich hab keine Ahnung, wie man über diese Dinge spricht. Ich genieße es, aber gleichzeitig nehme ich es nicht so fürchterlich ernst. Am Ende des Tages ist es doch nur Musik, in einem breiteren Kontext betrachtet.« Diese Leichtigkeit ist erfrischend. Das Hauptmotiv in »The Meeting Of The Waters«, wenn es überhaupt ein solches gibt, sei eine Art von Erneuerung, ein Zyklus, der geendet hat und neu beginnt. Dass er das alles nicht haargenau festlegen kann oder will, macht aber nichts, denn das Diffuse, das Vage, das Metaphorische schenkt dem Gesamtwerk eine recht dankbare Universalität. Die zwei instrumentalen Songs auf dem Album hat Fionn auf japanisch betitelt: »Ai« und »Tsuneni Ai«, auf der Tracklist mit japanische Schriftzeichen markiert. Wieso? Weiß er nicht, sagt er. »Es bedeutet ›Always Love‹. Mir gefiel, wie es aussieht, und die Songs hatten so einen Haiku-Feel. Obwohl Haikus eigentlich kurz sind, und die Songs so lang.« Ob er sich mit diesen zwei Tracks nicht vielleicht bloß einfach vollständig der Sprache entziehen wollte? Kein Text, keine englischen Titel? »Ja, doch, genau. Das ist es: Instrumentales Japanisch.«