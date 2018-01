Vom 17. bis zum 19 Januar kehren einmal mehr unzählige Branchen-Insider aus der ganzen Welt in das beschauliche Groningen ein, um im Rahmen des Eurosonic Noorderslag 2018 die vielversprechendsten Newcomer der kommenden Saison unter die Lupe zu nehmen. In diesem Rahmen gibt es dieses Jahr auch eine Reihe an finnischen Spezialitäten zu entdecken. So trumpfen Pekko Käppi & K:H:H:L am Mittwoch auf der Hauptbühne im Huize Maas mit ungewöhnlichen Instrumenten und einem unverbrauchten World-Music-Ansatz auf, während die gerade mal 20-jährige Songwriterin Lxandra am Tag darauf das Vrijdag mit ihrer einzigartigen Stimme verzaubern wird. Außerdem noch zu sehen: House-Newcomer Tontario und Pop-Sternchen Isac Elliot.Mittwoch (17 Januar 2018)Pekko Käppi & K:H:H:L @ 23:45, Huize Maas (Mainstage)Donnerstag (18 Januar 2018)Lxandra @ 20:00, Vrijdag (Mainstage)Tontario @ 23:00, Simplon (Upstage)Isac Elliot @ 00:30, Grand Theatre (Mainstage)