In Köln gibt es eine Location, die den Titel »Klubbar« im Namen trägt. Ein solcher Hybrid-Space dürfte der passende Ort für die Musik der Essener Band Festland sein. Die Songs des Trios wechseln auf atemberaubende Weise von lakonischem Lounge-Chanson zu housigem Track und wieder zurück. Perfekter Anspieltipp aus der Vergangenheit der Band: »Es gibt keinen Weg«. Das Stück ist auch bezeichnend für die Texte des Künstlers Fabian Weinecke, allesamt glasklar und so tief wie der Marianengraben. Weinecke ist 2012 verstorben, die meisten Texte auf »Doch die Winde weh’n« stammen allerdings wieder von ihm. Der Ton der Lyrics bleibt also derselbe; der Sound von Thomas Geier, Yoshino und DDFM hat sich in den sechs Jahren, die seit der letzten Veröffentlichung »Welt verbrennt« vergangen sind, allerdings gewandelt. Es weht, nun ja, ein anderer Wind.Das Album ist weitestgehend unplugged eingespielt. Was nicht bedeutet, dass Festland vom eigenwillig clubtauglichen Pop-Act zur Indie-Kapelle mit Wandergitarre morphen. Violine, Kontrabass, Klanghölzer, Gitarre, Glockenspiel und Stimmen finden auf den elf Stücken zu einer eindringlichen Form von Ambient. Mal kommt das betörend weich, stellenweise bacharachesk einschmeichelnd rüber (»Gespenster«), dann verfolgen die Stimmen ihre Hörer bis in die letzte Ecke ihrer Träume (ebenfalls »Gespenster«) – oder der Bass zersägt alle Illusionen, wie im Finale des Titelsongs. Anspielungen auf den Minimalismus und die strenge Experimentierlust Kraftwerks stecken in vielen Details, am deutlichsten bei »Geld« und in »Schaufensterpuppen«, dem besten Kraftwerk-Cover seit Textors »Radioland«. Ein akustisches Album, das wie elektronische Musik funktioniert, und eine Band namens Festland, deren große Kunst es ist, über neue Meere zu segeln und dabei die Welt unter der Oberfläche, am Horizont, hinter dem Heck und vor dem Bug zu kartographieren. Von »1000 Meilen unter dem Meer« bis zu den besungenen Fernseh- und Leuchttürmen, die ebenso deutlich aus der Landschaft hervorragen, wie »Doch die Winde weh’n« unter den Alben dieses Jahres hervorsticht.