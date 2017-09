Dass sich die Festivalkultur in den vergangenen Dekaden signifikant verändert hat, braucht man wahrscheinlich niemandem mehr erzählen. Wie sich diese Veränderungen konkret niederschlagen, ist dabei aber umso spannender – vor allem, wenn sie von denen erzählt werden, die hautnah dabei waren. Der Festivalguide kann das von sich behaupten und erlaubt es sich dementsprechend zum 20-jährigen Jubiläum, ein wenig zurückzublicken. Eine kleine Retrospektive, die am 5. Oktober ab 18:00 Uhr zunächst einmal visuell erfolgen soll. Dann laden die Kollegen nämlich zur Vernissage ihrer eigenen Foto-Ausstellung in den Kölner Club Greatlife, wo Festivalguide-Fotograf Christian Hedel seine besten Werke zeigt. Auf denen sind nicht nur Legenden wie Noel Gallagher, Anthony Kiedis oder Ice Cube zu sehen, sondern auch Einblicke in sagenumwobene Festivals wie dem Burning Man. Am 7. Oktober wird dann noch ein weiteres Mal ins Greatlive geladen, diesmal allerdings schon um 12 Uhr für den Frühschoppen. Nach den Regeln eines Festivals fast schon zu spät für das erste Bier, für den endgültigen Ausklang der Open-Air-Saison aber genau richtig.