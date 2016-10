Der Selbstmord des Gründungsmitglieds Jon Lee, ein ausgebrannter Crew-Tourbus, die Rückkehr des zweiten Schlagzeugers Mark Richardson zu seiner alten Band Skunk Anansie – all das hat dem britischen Trio Feeder Steine in den Weg gelegt, aber sie letztlich nicht aufgehalten. Ob man diesen Durchaltewillen berücksichtigen will, wenn man sich den ziemlich vorhersehbaren Mix aus Alternative-Rock-Gitarren, Britpop-Hooklines und weiteren altbekannten Rock-Tugenden reintut, sollte jeder selbst entscheiden. Objektiv betrachtet scheint »All Bright Electric« aber endgültig zu beweisen, dass stoischer Gleichmut in der Musik manchmal eben dazu führt, dass man in Vergessenheit gerät.Kein Gitarrenriff, keine Klaviermelodie in Moll, kein treibender Zwischenpart, der nicht schon woanders erklang, der nicht schon (eventuell gar von der Band selbst) vor Jahren im Festivalzirkus der Sommersaison mit gestreckter Faust in den Abendhimmel geballert wurde. Wohl dem, der sich auf der Tour zum Album einfach vor der Bühne die Rockgitarren-Kante geben möchte, ohne sich mit Detailfragen zu beschäftigen – aber dafür reicht dann vielleicht auch der Revival-Rock der Coverband beim örtlichen Stadtfest.