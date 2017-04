Angebote gab es einige, was nicht wundert, wenn man sieht, wie euphorisch diverse Blogs und Musikmagazine ihre EP und ihre Single »Little Uneasy« gefeiert haben. »Ich habe mich lange gesträubt, einen Plattenvertrag zu unterschreiben, und die Entscheidung vor mir hergeschoben, bis das Album fertig war.« So ganz geheuer ist ihr das alles aber immer noch nicht: »Sobald du in diese Maschine namens Musikindustrie springst, erhöht sich automatisch der Einsatz. Wenn du daheim im Schlafzimmer Songs aufnimmst und sie online stellst, bekommst du schnelles Feedback, oft sehr nettes, und kannst zuschauen, wie deine Songs ihren Weg finden. Um Geld machst du dir dabei keine Gedanken. Das ist nun anders: Das Label hat all diese CDs produziert und Platten gepresst – was ist, wenn die zum Ladenhüter werden?«

Amelia Murray schmeißt den Laden auch an ihren Promotagen in Berlin allein. Als man am Büro ihres Labels Grönland klingelt, steht sie gleich an der Tür, fragt, ob man alles gefunden habe, bietet ein Wasser an, fragt, wie der Tag so gewesen sei. Labelpersonal oder ein Promoter sind nicht in Sicht. Aber warum auch? Amelia hat schließlich bisher wenig Hilfe benötigt oder vielmehr zugelassen. Die drei Buchstaben DIY waren fest in den ersten Schritten ihres Projekts Fazerdaze verankert. Dass sie nun ein behutsam ausgewähltes Management und ein Label hat, ist dann auch eher dem Erfolg und der komplexer werdenden Logistik geschuldet. »Ich habe mir viel Zeit gelassen, diesen Schritt zu gehen, und bemühe mich sehr, meine Do-it-yourself-Wurzeln nicht zu vergessen. Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich es in der Form nicht mehr leisten kann. Vor lauter EPs-Verschicken kam ich kaum noch zum Musikmachen.«

In einer gerechten Welt wird aber genau das hoffentlich nicht passieren. Dafür ist »Morningside« viel zu schön geraten, mit seiner zwischenweltlichen Stimmung, diesem Pendeln zwischen Sixties-Pop-Verehrung, Beach-House-Melancholie und – in Songs wie »Lucky Girl« spürbar – einem Songwriting, das auch Hit könnte, wenn es denn wollte. Dafür braucht Amelia nur ihre Stimme, Gitarre, Drum-Computer, Bass und Synthesizer, die sie immer noch selbst einspielt und zusammenbastelt. »Es gab Phasen, da habe ich es bereut, ganz allein zu arbeiten. In Frage gestellt habe ich es jedoch nie. Fazerdaze hat sich für mich zu einem Projekt entwickelt, mit dem ich wachsen und lernen will. Und ich will meine Fans einladen, diesem Prozess beizuwohnen. Wer weiß, vielleicht wird das nächste Album dann das, bei dem Fazerdaze zur Band wird.«





Amelias musikalische Sozialisation könnte ein Musterbeispiel sein und zeigen, was dabei rauskommen kann, wenn kreative junge Menschen auf ein Umfeld treffen, das sie bestärkt und unterstützt. »Meine Highschool in Wellington war sehr arty. Ich sah also als Teenager schon eine Menge Konzerte. Oft spielten Bands zum Lunch in der Mensa. Das hatte etwas ganz Natürliches, und da ich auch eine Menge wirklich schlechter Bands sah, dachte ich irgendwann: ›Das kann ich auch.‹ Außerdem gab es einen Band-Raum. Es war also sehr einfach, dort mit Freunden einfach mal rumzuprobieren.« Ihre erste Band, die sie mit 16 gründete, war eine fünfköpfige Girlband. »Weil wir damals meistens Jungs auf der Bühne sahen, die über Jungsthemen sangen. Einerseits wollten wir das ändern, andererseits gab es uns im Proberaum eine gewisse Sicherheit, weil wir für uns waren und uns in Ruhe ausprobieren konnten.« Das Ergebnis war eine Mischung aus »Sixties-Pop und Riot-Grrrl-Attitüde«, wie Amelia es heute beschreiben würde. Als sie damit beim neuseeländischen Bandwettbewerb »Smokefreerockquest« antraten, erkannte Amelia, wie ernst es ihr mit der Musik wirklich war: »Ich schrieb neue Songs dafür, wir probten, wir trafen viele andere Bands. Da war der Weg irgendwie klar.«





Der nächste Schritt war ein dreijähriges Musikstudium, für das sie nach Auckland zog. Eine zweischneidige Erfahrung, wie sie heute zugibt: »Am Anfang des Studiums habe ich viel Selbstbewusstsein verloren. Vorher war das Musikmachen etwas Intuitives, Angenehmes, Befreiendes für mich. Und jetzt musste ich es plötzlich tun. Gleichzeitig lernte ich all diese Theorie und Technik, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich zergrübelte alles, dachte immer, ich könne es noch anders oder besser machen, und war am Ende völlig verkrampft.« Zu guter Letzt entpuppte sich das Studium doch noch als hilfreich: »Ich lernte die nötigen Produktions-Skills für meine Arbeit und wusste danach immerhin, was ich nicht wollte. Außerdem merkte ich, dass ich mich auf mein Bauch- und Herzgefühl verlassen kann, wenn mir ein Song gefällt. Ich brauche niemanden, der mir sagt, meine Stimme klinge etwas neben der Spur, wenn ich sie so aufnehme. Vielleicht will ich das ja bei diesem Song genau so?«