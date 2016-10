Wir sprachen mit dem Hamburger Produzenten Farhot über sein neues Label Kabul Fire, Afghanistan und was sein erster Label-Künstler Fuchy, der zuletzt mit der EP »420« seinen Einstand feierte, mit ihm gemeinsam hat.

Farhot, du hast dir in der hiesigen HipHop-Szene zunächst mit Produktionen für Nneka und Haftbefehl einen Namen gemacht. Welches deiner Projekte brachte deine Karriere tatsächlich ins Rollen?

Mit Nneka habe ich das erste Mal ernsthaft Musik gemacht, daher würde ich sagen mit ihr. Sie brachte mir Afro-Beat und andere musikalische Musikrichtungen näher. Als



Nach zig erfolgreichen Projekten hast du dann vor kurzem den Entschluss gefasst, dich mit deinem Label Kabul Fire selbständig zu machen. Und das, obwohl du mit Jakarta Records ein passendes Label gefunden hattest. Wieso?

Die Vorstellung, etwas Neues zu entwickeln und Musik in kurzer Zeit und vor allem ungefiltert zu veröffentlichen, ist gerade ein attraktiver Gedanke für mich. Außerdem ist Kabul Fire meine kleine Liebhaberei. Auf der gleichnamigen Vinyl-Platte, die damals bei



Wer ist das Team hinter Kabul Fire?

Ich bin noch dabei, mir ein Team aufzubauen. Mit Groove Attack habe ich bereits den richtigen Vertrieb an meiner Seite. Dann habe ich einen Labelmanager, jemanden für Social Media und eine Menge Leute für die Musikvideos. Mein Job besteht eigentlich nur noch darin, allen auf die Nerven zu gehen.



Wie schwer ist es, den Wert seiner Arbeit festzulegen?

Gerade mache ich das ziemlich amokmäßig und investiere, wo ich nur kann. Schließlich gibt es kein besseres Investment als Musik. Wenn es meine Freunde sind oder ich die Künstler einfach super finde, nehme ich auch mal keine Kohle für meine Beats. Aber ich kassiere auch Geld, wo Geld zu verdienen ist. Wenn ich zum Beispiel mit



Schlägt sich der kommerzielle Erfolg von Deutschrap mittlerweile auch in den Produktionsbudgets nieder?

Klar, das merkt man schon. Heute können dir auch die Straßenrapper Geld für deine Produktionen geben, was vor zehn Jahren nicht der Fall war. Seit





Lass uns über dein erstes Signing Fuchy sprechen. Wer ist der kleine Junge mit dem Ziegenbart?

Er ist im Grunde alles, was ich nicht sein kann, weil ich der übertriebenste Langweiler bin. Mit Fuchy werden wir den nächsten arabischen Volkshelden etablieren. Auch wenn ich weiß, dass seine Musik nicht jedermanns Sache ist. Sein Sound ist eher was für Musikliebhaber mit einem bestimmten Humor, die keinen Mainstream suchen.



Das Einzige, das wohl Mainstream am ihm ist, sind seine Aggressionen gegenüber Verbrechern, Diktatoren und Rappern des letzten Jahrhunderts. Er nimmt es mit allen auf. Kurz: Er kämpft die Kämpfe, die andere nicht zu kämpfen in der Lage waren. Worin liegt Fuchys Superkraft?

Seine Superkraft sind die Beats. Er macht Musik, mit der er Menschen hypnotisieren kann. Ein wenig wie Grenouille. In dem Moment, in dem er seine Beats abspielt, liegen ihm alle zu Füßen. In dem Video, von dem du sprichst, geht es aber vor allem darum zu zeigen, dass Fuchy sie alle kaputt macht. Spätestens wenn er sich am Ende des Kampfes wie ein König feiert, erkennt man, wie wahnsinnig er auch sein kann.



Was unterscheidet euch voneinander?

Ich bin ein Studiogangster, Fuchy ist Action, er geht immer an Äußerste. Im Gegensatz zu mir ist Fuchy ein Amerika-verliebter Teenager. Er findet, dass



Und was habt ihr gemeinsam?

Wir teilen auf jeden Fall denselben Humor. Außerdem hat Fuchy sehr viel Herz.





Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass ihr beide aus Afghanistan flüchten musstet. Erinnerst du dich noch an die Zeit?

Ich bin leider zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt geboren. Meine Familie hat quasi nur darauf gewartet, bis ich zur Welt komme, um dann nach Deutschland zu fliehen. Mein Vater war schon hier, um alles zu organisieren. Kurz nach meiner Geburt sind wir, das heißt meine Geschwister, meine Mama, mein Onkel und ich dann nachgekommen. Wir sind erst rüber nach Pakistan, von dort aus ging es in den Iran, dann in die Türkei, um dann endlich in Deutschland anzukommen.



Sich mit einem Neugeborenen auf eine solch gefährliche Reise zu wagen, muss für deine Eltern schlimm gewesen sein.

Sie dachten, dass ich die Strapazen der Flucht nicht überleben würde. Aber wie du siehst, habe ich es geschafft.



Wann warst du das letzte Mal dort?

Seitdem nicht mehr. Also eigentlich kenne ich das Land nicht. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund vor Ort gesprochen. Er sagte, jetzt sei gerade keine so gute Zeit, um dorthin zu reisen, weil noch immer regelmäßig Anschläge verübt werden. Vor zwei Jahren war es wohl ein wenig entspannter, so dass auch Freunde von mir mal dort waren. Jetzt gerade ist die Situation wieder instabil. Aber ich möchte auf jeden Fall bald diese Reise machen, mir ein Bild von dem Land machen und irgendwie von Nutzen sein.



Hast du noch Familie in Afghanistan?

Ein Cousin meines Vaters lebt noch dort. Der Rest unserer Familie lebt in den USA, Deutschland und in anderen europäischen Ländern verteilt.



Was geht in dir vor, wenn du sieht, dass geflüchtete Afghanen zu denjenigen gehören, die als erste zurück in ihre Heimat geschickt werden - und dass, obwohl die Situation vor Ort so gefährlich ist?

Mich ärgert so einiges von dem, was aktuell passiert. Und das ist sicher eines der Dinge, die nicht sein dürften. Das, was gerade auf der Welt abgeht, ist unmenschlich oder vielleicht auch menschlich. Wie auch immer man es dreht und wendet, es bleibt unfair.



Macht sich Fuchy über solche Dinge Gedanken?

Nein, Fuchy ist an anderen Dingen interessiert. Dass er aus Afghanistan abgehauen ist, war keine bewusste Entscheidung. Das ist passiert, weil Krieg war und seine wichtigste Bezugsperson, sein Großvater, gestorben ist. Davon abgesehen ist er keine politische Person. Er will seine Musik auch nicht mit politischen Messages aufladen. Er ist ein Lebemann!





Spricht Fuchy eigentlich Patois? Für mich klingt er ein wenig nach Ali G.

Das würde passen, stimmt. Auch wenn



Apropos genauer hinhören: In dem Song »Don´t You Hold Me« hört man unter anderem den Gesang der talentierten Novaa mit dem texanische Rapper Cory Mo. Wie kamen diese Feature zustande?

Cory Mo ist ein Produzent aus den Südstaaten, der schon mit vielen HipHop-Legenden zusammengearbeitet hat. Er ist ein Freund von Talib Kweli, über den wir uns auch kennengelernt haben. Als er mir erzählte, dass er auf einen meiner Beats aufgenommen hat, bat ich ihn, auch einen Part für Fuchy zu machen. Novaa habe ich wiederum auf Soundcloud entdeckt. Nach einem beeindruckenden Treffen in Hamburg – sie ist erst 19 Jahre alt – habe ich ihr Stücke von Fuchy gezeigt und sie hat sich gleich ans Schreiben gemacht.



Ein spannender Teil von Fuchys Kunst sind zweifelsohne auch seine Musikvideos. Wer hat sich den 8-Bit-Stil ausgedacht bzw. umgesetzt?

Die sind in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern entstanden. Das sieht man unter anderem auch daran, dass »Don't You Hold Me« sich auch stilistisch von den anderen Videos absetzt. Bei diesem Song hatte ich bereits ein Bild im Kopf, als ich den Typen aus England kontaktierte. Wichtig ist dann nur noch, ob der Zeichner auch was mit dem Künstler, also in dem Fall Fuchy, anfangen kann, ob er die Persönlichkeit von Fuchy versteht. Mir war wichtig, dass sich jedes Video voneinander unterscheidet, aber trotzdem klar ist, wer Fuchy ist.



Hast du früher selbst Konsole gespielt?

Klar, ich verbringe noch heute mindestens eine Stunde am Tag damit, Tetris zu spielen. Hier behaupte ich ja, dass ich der beste Spieler Deutschlands bin. Aber ich habe auch schon früher viel gezockt, aber nach Street Fighter 3D hörte es dann auf. Meine Lieblingsspiele waren Double Dragon, Street Fighter und ganz klar: Tetris.



Jetzt, wo ich deinen neuen Künstler Fuchy etwas besser kenne, komm ich nicht umhin darüber nachzudenken, ob nicht jeder von uns eine verborgene Seite hat, die selten zum Vorschein kommt.

Ich denke, dass viele Menschen viel mehr aus sich rausholen könnten. Leider wird man nur zu oft in den Möglichkeiten eingeschränkt, sich auszuleben. Insofern denke ich, dass jeder ein kreatives Potential in sich trägt. Nur erlauben es der Alltag oder andere Verpflichtungen nicht, diese auszuschöpfen. Leider braucht man Kreativität nicht, um zu überleben.

