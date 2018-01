Für einen Festivalbesuch muss nicht zwingend der häusliche Komfort aufgegeben und gegen mehrtägiges Campen eingetauscht werden. Das Family First Festival Boysetsfire der Band findet an einem Abend im Kölner Palladium statt und bringt Zugehörige der Punk- und Hardcore-Szene in intimer Atmosphäre zusammen.

Drei Jahre sind seit der ersten und bislang einzigen Ausgabe des Festivals ins Land gegangen, doch nach anhaltenden Bitten ihrer Fangemeinde folgte nun die Ankündigung der Neuauflage des »Familienfests«, wofür Boysetsfire sogar ihre derzeitige Live-Pause unterbrechen. Selbstverständlich kommen sie als Headliner und in Begleitung handverlesener Acts. Insofern waren die Tickets für das Family First Festival, wie auch bereits 2015, nach weniger als vier Wochen ausverkauft. Boysetsfire konterten mit einem weiteren Liebesbeweis für ihre Fans und fügten ein zusätzliches Clubkonzert am Vorabend in der Kölner Live Music Hall hinzu.