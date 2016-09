Man hört aus EZTVs zweitem Album »High In Place« gut heraus, dass die Band sich in den letzten Monaten für ihre Kollegen Real Estate und das Soloalbum von deren Sänger Martin Courtney begeistert hat. Nicht zuletzt deshalb, weil die New Yorker den charakteristischen, träumerisch verwobenen Hall ihres Debüts und darüber hinaus ihrer Label-Heimstatt Captured Tracks zugunsten von harmonieseliger Klarheit aufgegeben hat. Das ist nicht nur eine emotionale, sondern auch die strategisch richtige Entscheidung gewesen. Schließlich war dieser stilistische Kniff in den vergangenen Monaten omnipräsent und selbst ausschließliche Dream-Pop-Fans wurden ihm langsam überdrüssig.



Stattdessen nun also die Orientierung an einem der Säulenheiligen des zeitgenössischen Indie-Pop, die gleichzeitig eine große Herausforderung darstellt. Eine Herausforderung, der EZTV auf »High In Place« fast zwangsläufig nicht immer standhalten können. Zwar perlt der Großteil ihrer zehn neuen Songs recht vollmundig, und Ezra Tenenbaums helle Stimme passt sehr gut zu den kargen, aber federnden Arrangements. In puncto Songwriting aber reichen EZTV noch nicht ganz an die ausformulierte Klasse der Vorbilder heran. Sollten EZTV aber weiter so emsig an ihren Songs feilen, kann auch dieser Makel behoben werden.