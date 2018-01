Ich glaube an ein Zitat aus dem kleine Prinz: »Man kann nur mit dem Herzen sehen, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« Ich denke, dass die Dinge, die uns am meisten bedeuten, oft nicht empirisch nachgewiesen werden können. Oder dass man empirisch gar nicht die Essenz dieser Dinge aufzeigen kann. Wenn man sich also dafür interessiert, warum wir uns als Menschen immer nach Bedeutung sehnen, muss man irgendwann akzeptieren, dass wir oft nicht die spirituelle, nicht-physische Komponente von Dingen erfassen können. Uns geht es oft zu sehr um das Sehen. Das ist es, worum es mir mit meinem Glauben an Gott geht. Wenn man sagt, Gott oder Engel existieren nicht, ist das so, als würde man sagen, die Liebe existiert nicht. Diese Dinge existieren auf eine andere Art und Weise, man kann sie vielleicht nicht anfassen, aber sie sind trotzdem da.

Der Engel und ich sind ja gemeinsam im Exil verbunden, weil wir nicht in die Gesellschaft passen. So wie ich die Welt wahrnehme, gibt es immer mehr Leute in Machtpositionen, die das gegenüber den Schwachen ausnutzen. Für mich ist eine der wichtigsten Dinge im Leben, mich solidarisch mit den Leuten zu zeigen, die keine oder sehr wenig Macht haben. Man begreift irgendwann, dass wir alle ähnliche Ängste haben. Darin gemeinsam Mut zu finden ist für mich das Ziel. In dieser paranoiden Welt geht es darum, sich zu verteidigen gegen den Einfluss der Mächtigen.

Ich bin immer froh, wenn jemand den Humor zwischen den Zeilen findet. Ich glaube ganz fest daran, dass die lustigsten Menschen irgendwann verletzt wurden. Ich wäre beinah ein Comedian geworden. In der Uni war ich in einer Sketch-Comedy-Gruppe und wollte eigentlich Comedy-Writer werden. Am Ende habe ich mich dann aber sehr bewusst für die Musik entschieden. Humor ist trotzdem immer noch ein großer Teil meines Lebens. Ich glaube, ich wollte am Ende eine ernsthafte Person sein und war dann immer mit diesen Comedians zusammen und hatte das Gefühl, dass die das Leben manchmal nicht ernst genug nehmen. Trotzdem finde ich immer irgendwie etwas Amüsantes in den kleinen Momenten des Lebens. Vielleicht vertieft das manchmal sogar die Erfahrung für jemanden, der zuhört, wenn es da diese kleinen ironischen Momente wie in »No Place« gibt.



Der Ausschnitt ist aus dem täglichen Gebet. Es gibt ein Prinzip und eine Regel im Talmud, dass immer wenn es um Gottes Größe geht, Gottes Sorge um die schwächsten Menschen mit erwähnt wird. Es geht also darum, dass Gott groß ist, über allem steht, aber auch zu fürchten ist, dass es ihm trotzdem immer darum geht, den Schwachen zu helfen. Religiös und queer zu sein scheint ja erstmal auf den ersten Blick problematisch zu sein. Aber die Bibel ist nur ein Teil der jüdischen Tradition. Jüdisch sein hatte aus meiner Sicht auch immer einen progressiven Teil. Da ging es immer um Gerechtigkeit, die entsteht, wenn man seiner moralischen Intuition folgt, die über der literarischen Auslegung der Thora steht.







Nach einer langen Tour waren wir kurz davor uns aufzulösen, weil wir das Gefühl hatten, dass eine Ära zu Ende geht. Unsere neue Mission beginnt mit diesem Album. Wir haben bisher Liebesbriefe an die Musik der alten Zeiten geschrieben und dafür viele Computer und elektronische Hilfsmittel benutzt. So hat unsere Musik dann nach den 60er Jahren geklungen und das ist, wenn man ehrlich ist, ja schon irgendwie wieder ironisch. Wenn du sowas wie Yeezus von Kanye West hörst, stellst du dir plötzlich die Frage: Will ich wirklich wie die Beatles oder wie Folk Musik der 60er klingen? Ist das in den heutigen Zeiten nicht eine verlorene Chance? Also haben wir beschlossen unseren Sound zu ändern.