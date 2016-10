Mit ihrem Anfang April erschienenen Album »The Wilderness« haben sich die texanischen Postrock-Ikonen Explosions In The Sky aus ihrer Komfortzone gewagt. Das wurde zwar als durchaus mutig goutiert, einige Rezipienten konnten sich aber nicht so ganz mit dem reformierten Stil anfreunden. Ein ähnliches Wagnis ging das Düsseldorfer New Fall Festival ein, als sie ebendiese Band für ihr Festival buchte: Ein Act, der in der Vergangenheit immer für seine dynamischen Sound-Wälle und eine ganzkörperliche Spannung bei den Zuhörern bekannt war, sollte nun in einem klassischen, bestuhlten Konzertrahmen auftreten – allein schon die Vorstellung warf im Vorfeld Fragen auf.

Die Band selbst scheint sich jedenfalls auf diese Herausforderung gefreut haben. Schließlich lobt Gitarrist Munaf Rayani schon vor Beginn des Sets brav die Schönheit der Venue. Es sollen bis zur zugabenfreien Verabschiedung seine letzten Worte ans Publikum bleiben. Das sind Explosions-In-The-Sky-Fans gewohnt, und es stört sie nicht. Zumal sehr schnell klar wird, dass die Texaner mit ihrem Sound vorzüglich in den Rahmen des Robert-Schumann-Saals passen: Ihr Sound ist brillant, und ihre ruhige, vollformatige Lichtshow vor den atmosphärischen Silhouetten der Musiker kommt in dem vornehmen, holzvertäfelten Saal perfekt zur Geltung. Voreilige Befürchtungen mancher Fans entkräftet die Band auch dadurch, dass sie neue und alte, teils lange nicht gespielte Songs in ihrem Set munter und anregend durchmischt und der Kontrast zwischen alten und neueren Stilvarianten in einem nachvollziehbaren, fanfreundlichen Rahmen bleibt.Ein Makel entpuppt sich aber dennoch: Sitzen mag man zu dieser Musik dann doch nicht wirklich, wenn sie mit ihren weit entzerrten dramaturgischen Steigerungen den ganzen Körper durchzieht und ihn fest anspannt. Einige wenige geben sich geschlagen und stellen sich an die seitlichen Durchgänge des Saals, viele winden sich, vollkommen überwältigt, in ihren durchaus bequemen Sitzen. Ein Grund zur Klage ist das aber nicht: Um diese Band in einem so herausragenden klanglichen Rahmen zu sehen, nimmt man den ungewohnten Komfort sehr gerne in Kauf.