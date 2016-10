Im niederländischen Groningen findet vom 11. bis zum 14. Januar das Eurosonic Noorderslag statt. Die Veranstalter verkündeten nun den Vorverkaufsstart am 29. Oktober, zudem stockten sie das Line Up des Festivals mit neun weiteren Acts auf.

Vor wenigen Wochen wurden die ersten 28 Künstler der kommenden Ausgabe des Eurosonic Noorderslag bestätigt, das vom 11. bis zum 14. Januar 2017 im niederländischen Groningen stattfinden wird. Darunter befanden sich illustre Namen wie Drangsal Roosevelt oder Warhaus . Zu diesen stoßen nun neun weitere Acts, u.a. Donnie, Rob Dekay, Rondé und Yung Internet. Außerdem verkündeten die Veranstalter den Beginn des Kartenvorverkaufs: ab dem 29. Oktober, 12 Uhr gibt es die Tickets auf der Homepage des Festivals zu erwerben.

Konnte den Post (noch) nicht laden. Zum Post

Bisher wurden für das Eurosonic Noorderslag 2017 bestätigt: ALMA, Anna of the North, Bandmaster, Baptiste W. Hamon, Be Charlotte, Bohemian Betyars, Broederliefde, Cleveland, Der Hunds, Donnie, Drangsal, Flex Fab, Glowie, Hare Squead, Indian Askin, Inner Tongue, IRAH, Jakob Kobal, Damian Lynn, Marta Ren & the Groovelvets, Mustii, NOËP, Pip Blom, Rein, Rob Dekay, Rondé, Roosevelt, Stray Dogg, Teske, Tepes, The Grand East, The Jerry Hormone Ego Trip, Joan Thiele, Ward Thomas, Viagra Boys, Warhaus und Yung Internet.