Kraftklub lassen sich bei ihrem eigenen Kosmonaut Festival immer wieder etwas Neues einfallen. Das Wettbüro, in dem ihr euren Tipp für den geheimen Headliner abgeben könnt, und das Flunkyball Turnier sind längst Tradition. 2018 startet die Band aus Chemnitz unter dem Motto »Kamp mit K« eine andere, spannende Aktion für ihre Fans. Alle Festivalbesucher erhalten die Möglichkeit, den Campingplatz individuell zu gestalten. Dazu kann man sich im Team mit bis zu 10 Freunden auf der Homepage zur Aktion anmelden, um fortan in einer Facebook-Gruppe mit Infos, Videos und Fotos für die eigene »Kamp-Idee« zu werben.



10 Finalisten-Teams dürfen ihre Vision beim Kosmonaut Festival in die Realität umsetzen. Die Sieger werden dann am 29. Juni von Kraftklub höchst persönlich ermittelt. Als Preise winken neben goldenen Tickets fürs Kosmonaut 2019 auch ein eigenes Dixie Klo oder ein BBQ für das gesamte Camp!