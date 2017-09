Nachdem Lady Gaga die neue Dokumentation »Gaga: Five Foot Two« mit kurzen Clips bereits auf Instagram angekündigt hat, können sich ihre Fans nun über einen ersten Teaser freuen. Er zeigt die Sängerin umgeben von Fans und Fotografen, aufgedreht und glücklich. Hinter den Kulissen ist sie jedoch eher still und verletzlich. Ein Jahr lang wurde sie von einem Kamerateam begleitet und offenbart sehr private Einblicke in ihr Leben. Die Doku feiert auf dem Toronto International Film Festival Premiere und ist ab dem 22. September auf Netflix zu sehen.



Schaut euch hier den Teaser an: