Festival oder Konzert? Für alle denen Festivals zu groß und zu anstrengend sind, gibt es eine passende Alternative. Das Müssen Alle Mit Festival ist ein kleines und vor allem gemütliches Ein-Tages-Festival im schönen Stade in Norddeutschland.Auf großes Gedränge und Geschubse kann hier verzichtet werden, auf gute Musik aber nicht. In diesem Jahr findet das MAMF am 2. September im Bürgerpark Stade statt. Zu den ersten drei Live-Acts gehören Die Sterne und Pollyester . Die Hamburger Band Madsen ist als Headliner gesetzt, Der Vorverkauf für das Festival startet am 26. Januar. Tickets und Informationen zu VVK-Stellen bekommt ihr auf der Festival-Seite