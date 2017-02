Der Frühling darf kommen! Nicht nur weil die Winterjacke endlich gegen etwas Leichteres ausgetauscht werden will, sondern weil viele tolle Konzerte und Festivals anstehen. Zum Beispiel das Cardinal Sessions Festival. Das geht mittlerweile in die fünfte Runde und rückt jetzt auch mit den ersten Live-Acts raus.Für Berlin, Hamburg und Köln werden Indie-Pop-Band Leyya , die Kölner Woman und Singer-Songwriter Freddie Dickson zu sehen sein. In Köln und Hamburg gesellen sich sich noch zwei weitere Act dazu: Brother Grimm und Fazerdaze . Karten könnt ihr euch hier bereits sichern.