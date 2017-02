Erste Acts fürs W-Festival

»Girlpower ist beim Women Of The World nicht nur Traum, sondern Realität«, stellten wir bereits im vergangen Jahr fest und daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Der Name mag neu sein, die Agenda ist die gleiche geblieben – starken Frauen eine Bühne zu geben. Eine Idee, die bereits zum sechsten Mal in Form des Festivals zum Leben erweckt wird und mit Neuankündigungen wie Peaches, Agnes Obel, Dillon oder BOY absolut hält, was sie verspricht.