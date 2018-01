Ab dem 10. Januar kann man sich für die begehrten Plätze in der Elbphilharmonie anmelden. Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Ab dem 10. Januar kann man sich für die begehrten Plätze in der Elbphilharmonie anmelden. Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Reeperbahn Festivals

Jahr für Jahr bietet das Reeperbahn Festival die perfekte Gelegenheit, die Vielfältigkeit der Hamburger Konzertkultur kennen zu lernen. Mit über 600 Konzerten in den unterschiedlichsten Venues, lädt es dazu ein, auch mal in Läden zu gehen, die sonst nicht auf der üblichen Route liegen. Die wohl aufregendste Spielstätte kam im vergangenen Jahr hinzu: Ein paar Shows fanden in der Elbphilharmonie statt. In diesem Jahr werden es ein paar mehr. Statt an einem Festivaltag, wird es dort sowohl am Freitag, 21. September als auch am Samstag, 22. September 2018 Konzerte geben. Die Bands wurden bereits jetzt bekannt gegeben.Eine davon ist unser Titelact Ibeyi. Die Zwillinge haben 2017 ihr zweites Album veröffentlicht. Außerdem dabei sind Bear’s Den . Die Briten haben gemeinsam mit dem Komponisten Paul Frith ein paar ihrer Songs extra für die Shows in der Elbphilharmonie neu arrangiert. Außerdem live zu sehen sind der Elektro-Produzent David August , der Singer/Songwriter Lewis Capaldi aus Großbritannien und die französische Soul-Band Her