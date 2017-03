Das Netzwerk Female Pressure veröffentlichte Anfang 2013, pünktlich zum Internationalen Frauentag, eine ziemlich schockierende Studie zum Frauenanteil in Line-Ups von Musik- und Kunstfestivals, Veröffentlichungen von Plattenlabels sowie in diversen Chartlisten. Das Ergebnis: erschütternd. In der elektronischen Musikszene sind weibliche Protagonistinnen absolut unterrepräsentiert, ihr Anteil liegt bei etwa 10%. Im gesamten musikalischen Spektrum sieht es nicht wesentlich besser aus: Die Quote weiblicher Headliner bei den größten Festivals der Welt liegt bei gerade einmal 17%. Ganz anders bei der Veranstaltung »Smirnoff Sound Collective X International Women's Day« , die am 8. März im Berliner Club Säälchen stattfindet. Ladies only! Neben Hito (Foto) und Jennifer Cardini sind auch La Fleur, Uta sowie Sarah Farina mit von der Party.