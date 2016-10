In »Before«, dem Opener von Empire Of The Suns neuem Album, heißt es »Can’t wait for summer«. Das erinnert daran, dass sich Australien, die Heimat der Band, natürlich auf der Südhalbkugel der Erde befindet und der Sommer dort tatsächlich gerade erst vor der Tür steht. Auf diese Entsprechung muss man hierzulande zwar verzichten, aber die Illusion von Wärme, die diese Musik kommuniziert, fällt so überzeugend aus, dass sie ziemlich real wirkt. Die Produktion des Albums wird dabei von zur Schau gestellter Künstlichkeit dominiert, die aber nie kalt oder abweisend konnotiert ist, sondern stets einladend wirkt. Empire Of The Sun sind einer Smoothness auf der Spur, die sich zum Yacht-Rock der späten 1970er und frühen 1980er zurückverfolgen lässt. Das balearische Prinzip der Entschleunigung gehört ebenfalls zu ihren prägenden Stilmitteln. In kritischen Momenten könnte man der Band vorwerfen, einem – jede Reibung ausschließenden – Formatradio-Sound in die Hände zu spielen, aber letztlich wird dieser Vorwurf durch die Qualität des Songwritings entkräftet. Exemplarisch steht dafür »First Crush«, eine unaufdringliche Midtempo-Nummer mit weichem Synthesizer-Arrangement und tollem Kitsch-Flair, die als echter Hit durchgeht. Darauf folgt gleich der nächste Höhepunkt: »ZZZ«, ein toll verdichtetes Synthie-Funk-Stück in Westcoast-Manier, das Autofahrten durchs nächtliche Miami des Jahres 1985 illustrieren könnte.