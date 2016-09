Singer/Songwriter gibt es wie Fruchtfliegen. Das Format einer Emma Ruth Rundle erreichen jedoch nur wenige unter ihnen. Der künstlerische Anspruch der Marriages-Sängerin geht weit darüber hinaus, mit Klampfe auf dem Schoß winselnd Probleme zu wälzen – das hört man ihrem zweiten Soloalbum schon nach wenigen Augenblicken an. »Marked For Death« demonstriert, wie viel Gewicht, Charakter und Musikalität auch in vergleichsweise urwüchsigen Arrangements untergebracht werden kann. Auch ohne raffinierten Schliff funkeln die Songs im Reverb; sich subtil einfädelnde Streicher verleihen dem organischen Sound eine sinistere Süße, die das jeweils nächste Gitarrenstürmchen verlässlich wieder zerstäubt. Doch selbst das noisige Gewand steht der polymorphen Liedersammlung hervorragend. Die Unangestrengtheit, mit der die Kalifornierin ihr Innerstes nach Außen kehrt, imponiert.



Zu triumphalen Momenten der Preisgabe gesellen sich allerdings auch verschlüsselte Nummern wie das hypnotisch taumelnde »Medusa«. »The only church I’ll ever know is in the earth, the ground below me says: Come home now, you’re done«, verlegt Rundle in »Heaven« schließlich selbigen nach unten, und wenn in »Real Big Sky« zuletzt die Saiten schlackern, macht die Gänsehaut gleich mit. Hier gehe es ums Ausgeliefertsein, um Wehrlosigkeit im Angesicht des Versagens. Doch wer mit solcher Macht kontert, dessen Rücken muss keine Wand der Welt fürchten.