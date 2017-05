Emma Ruth Rundle singt von Enttäuschung und Wehrlosigkeit, verleiht ihren Songs aber einen wundersamen Twist ins Erbauliche. Wie das funktionieren kann, führt die Kalifornierin auf gewohnt packende Weise in Berlin vor.

Geschrieben am 08. Mai 2017, 15:24

05.05.17, Berlin, Urban Spree

Es war wohl ein Wink des Schicksals, dass sowohl Emma Ruth Rundle als auch ihr frischgebackener Label-Kollege Jaye Jayle alias Evan Patterson mit einem Materialüberschuss aus den Aufnahmen ihrer letzten Studioalben kamen – und das auch noch fast zur selben Zeit. Sie schmissen die Songs kurzerhand zusammen, schufen einen thematischen Rahmen und veröffentlichten auf Sargent House die Split-EP »The Time Between Us«, eine Art musikalisches Kammerspiel über die Liebe.

Konsequenterweise geht es auch gemeinsam auf Europa-Tour. Und wie es sich für Konzerte in solch intimem Rahmen gehört, bestehen Einlasszeit und Timetable – jedenfalls hier in Berlin-Friedrichshain – nur auf dem Papier, und die Tür zum lauschigen Konzertsaal im Innenbereich des Urban Spree bleibt auch lange nach Einlass, ja selbst nach offiziellem Konzertbeginn noch geschlossen, während die Musiker in der guten Stube seelenruhig den Soundcheck absolvieren – und sich das Publikum dank angrenzendem Biergarten ähnlich geduldig vor der Türe die Zeit vertreibt.

Irgendwann ist es dann angerichtet. Jaye Jayle und Ensemble spielen nicht nur ihren schleppenden, psychedelisch angehauchten Bluesrock, sondern führen zudem auch ein Doppelleben als Begleitband von Emma Ruth Rundle, die sich ihrerseits perkussiv und gesanglich bei ihrem Support einbringt. Die Frontfrau von Marriages und einstige Gitarristin der Red Sparowes ist weder für lange Konzerte, noch für Lightshows oder aufgeblähten Sound bekannt, und so ist auch der Hauptstadt ein kurzes und puristisches, darum aber nicht weniger fesselndes Gastspiel vergönnt. Besonders live fasziniert es, wie die Singer-Songwriterin auch ihren niederschmetterndsten Geschichten so etwas wie Aufbruchsstimmung injiziert.

Es sind die intensiven Stücke ihres 2016 erschienenen Albums »Marked For Death« , für die die meisten gekommen sind. Hochpersönliche und emotionale Lieder, wie sie nur Emma Ruth Rundle schreiben, singen und instrumental umsetzen kann. Nicht, weil sie so außerordentlich komplex wären – Rundle benutzt auch heute kein edleres Besteck als am Markt üblich –, sondern weil sie sich exzellent darauf versteht, große Gefühle auf wenige Akkordanschläge herunterzubrechen und schwere Gedanken befreiend und beflügelnd zu prononcieren – trotz schwarzem Lippenstift, wohlgemerkt.

Rundle betritt und verlässt die Bühne alleine; zur Mitte des Sets bekommt sie Unterstützung. Fürs Landschaftliche, denn auch schroffe Gitarrenwände sind ein Teil ihrer Musik und stehen gleichberechtigt neben flüsterleisem Fingerpicking. Singen umfasst bei ihr auch Wispern und Rufen und impulsives Aufstampfen. Nichts davon unterschlägt die Anlage, die heute mit Stücken gefüttert wird, die scheinbar ganz nach Laune mal akustisch, mal elektrisch ausgestaltet sind. Der klangliche Einrichtungsstil ist über die Dauer des Konzerts nicht festgelegt, stellenweise fast beliebig. Aber er verfängt – von Rundles markanter Stimmfarbe mal ganz zu schweigen. »Thanks for supporting live music and art«, bedankt sie sich zuletzt knapp und bescheiden – und gibt damit zu verstehen, dass hier nicht in erster Linie Emma Ruth Rundle angetreten ist, sondern vielmehr eine Verfechterin von Kunst und Kultur überhaupt. Sie erntet lauten Beifall – auch ohne echte Performance.