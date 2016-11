Einst besangen die wunderbaren und schmerzlich vermissten Delgados das selbstmitleidige Zerwürfnis mit Engeln, den himmlischen Wesen. Nun beendet Emeli Sandè den Zwist und trällert furios einen eingängigen Toast zu Ehren der Boten Gottes. Das klingt zunächst traurig, melancholisch und im nächsten Augenblick dann doch wieder himmelhoch jauchzend. Im besten Sinne facettenreich und unberechenbar sind die Arrangements auf »Long Live The Angels«, die gleichermaßen als Feelgood-Soundtrack für den sonntäglichen Ausflug im Freundeskreis dienen können und das schmerzverzerrte, tief in das Kissen vergrabene Gesicht mit tränenverquollenen Augen orchestrieren.In den meisten Fällen gelingt Sandé auf dem Nachfolger zu ihrem Hit-Debüt »Our Version Of Events« der Balanceakt zwischen großen Gefühlen und fiesem, romantischem Kitsch. Aus dem Pop-Olymp, wohin sie Kritiker geschrieben hatten, ist sie in die Niederungen des Lebens Ende der eigenen Zwanziger herabgestiegen und weiß in Balladen und durchaus tanzbaren Nummern davon zu singen. Diese so melodiöse wie ungefährliche Platte ist das richtige und auserkorene Weihnachtsgeschenk für meine Mutter.