Wenn der technische Aspekt einer Tätigkeit erlernt wird, können die Leidenschaft und die Impulsivität, mit der die Sache ausgeübt wird, schon mal verloren gehen. Das war auch die Sorge von Ellis May , bevor sie beschloss, ein Studium in Sound Design anzutreten. Letztlich stach die Erkenntnis, niemals von anderen Produzenten abhängig sein zu wollen, ihre Sorgen aus. »Ich habe oft gemerkt, dass meine Musik sich erst in eine authentische Richtung bewegt, wenn ich mich unabhängig gemacht habe«, erzählt Ellis May besonnen. »Die Ausbildung hat mir das nötige Wissen und Selbstbewusstsein gegeben, nur das zu tun, was ich auch wirklich möchte.«

Ellis May beschreibt ihr Projekt nicht als ein rein musikalisches. Priorität habe für sie die Gefühlswelt. Sie wolle die Emotionen einfangen, die das Musizieren bei ihr auslöst, und diese erfolgreich ihrem Publikum vermitteln. Nicht nur in dem Aspekt ähnelt sie ihrem Lieblingsmaler William Turner, auch die Motive teilt sie mit ihm: Ihre Musik malt Bilder, die Sehnsucht auslösen, Trost und Unbehagen zugleich wecken.Dass ihre Videos sich in einem visuellen Universum zwischen künstlerischen Kurzaufnahmen und minimalistischen Animationen bewegen, beruht auch nur auf einer natürlichen Entwicklung. »Ich plane oder erzwinge gar nichts. Bei allem, was ich tue, ist meine Intuition mein einziger Leitfaden«, erklärt sie. Wenn man sich ihren bisherigen Karrierestart so anschaut, muss man feststellen, dass ebendiese Intuition eine verlässliche Kraft zu sein scheint. Mal schauen, wo sie diese noch hinführen wird.