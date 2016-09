Seit der Geburt ihres Sohnes denkt Sarah Assbring alias El Perro Del Mar mehr über die Welt nach als vorher. Über das, was derzeit mit den vielen Menschen passiert, die ihre Heimat verlassen müssen; über die hart angeschlagene Umwelt und die obskuren Entwicklungen in der Weltpolitik. Dass ihr eigenes Herz durch all das ebenfalls ein anderes ist, scheint klar. Der introvertiert verträumte Sound von Assbrings Projekt bekommt dafür auf »Kokoro« eine Frischekur verpasst: Immer noch schwebt ihre Stimme elfengleich über den Dingen, und doch verändert sie ihren Stil um Elemente aus der süd- und ostasiatischen Musik wie der chinesischen Guzheng und der japanischen Shakukachi-Flöte bis hin zu arabischen Saiteninstrumenten und äthiopischer Rhythmik. Das Songwriting ist aber nach wie vor ihrem eigenen Klangkosmos angepasst, klingt aber durch seinen neuen Background nun eine gute Portion ambitionierter. Verstärkt um Musiker aus etwa Indien und Pakistan, kreiert sie eine Welt, von der aus sie scheinbar zögerlich, aber doch dringlich ihr Inneres nach außen kehrt. Ein märchenhaft-verspielter Dream-Pop-Trip.