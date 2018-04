Hin und wieder fragt man sich ja, wie Interpreten von abstrakter und rein instrumentaler Musik eigentlich auf ihre Songtitel kommen. Schlagen sie den Duden auf? Tippen sie einfach mit zugehaltenen Augen auf das Feuilleton einer beliebigen Tageszeitung? Oder macht vielleicht sogar die Autovervollständigung von Google die ganze Arbeit? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur, dass das saarländische Impro-Kollektiv Datashock eine Tugend aus dieser Not gemacht hat. Dass nun ausgerechnet einer dieser dadaistisch-esoterischen Slogans sein Wort hält, ist dementsprechend fast schon ein Frechheit. »Eine Brise Exotik« beschwört mit seiner betont generischen Aufmachung die Romantik eines neu eröffneten Einkaufszentrums. Also doch wieder nur der Blick in den Abgrund? Gut möglich, am ersten April kann sich da schließlich nie so sicher sein.