Bevor die Band auf die Bühne des Artheaters kommt, bespielt diese noch Therese Aune, ebenfalls Norwegerin. Die kann zwar nicht ganz so mitreißen, wie später das Einar Stray Orchestra, das liegt aber hauptsächlich an ihrer musikalischen Orientierung. Die Art-Pop-Songs wollen gar nicht eingängig sein, sondern bieten eine mindestens interessante, eher spannend-experimentelle Verquertheit, die auch die Musik von Björk, Circuit Des Yeux oder Julia Holter so großartig macht.

Das Einar Stray Orchestra ist da weniger auf Experimente fokussiert, jedoch ohne dass es jemals auch nur ansatzweise Langweilig zu werden droht. Im Gegenteil, treiben einen die Indie-Pop-Songs – die hauptsächlich vom neuen großartigen Album »Dear Bigotry« kommen – eher vor sich her. Nicht im Sinne von jagend, eher, dass die mitreißenden Rhythmen und zum Teil zuckersüßen Melodien einen an die Hand nehmen. Dazu kommt eine instrumentale Üppigkeit, die sich schon durch die Anwesenheit von Violine und Cello einstellen.



Aber auch das Songwriting erinnert nicht gerade an die Zurückgenommenheit eines William Fitzsimmons. Da werden O-Töne wie bei Godspeed You! Black Emperor eingespielt, an Post-Rock erinnernde Spannungssteigerungen fabriziert oder auch mal längere Zeit alle Instrumente auf Volldampf malträtiert. Dazu kommt das Bühnenbild, indem unzählige Glühbirnen an Mikrofonständern, Schlagzeugbefestigungen und sonstigem Equipment festgemacht wurden. Diese wunderschöne Opulenz wird während des gesamten Konzerts glücklicherweise nie zum Effekt degradiert, sondern immer als Selbstzweck innerhalb der gleichzeitig intimen und extrovertierten Songs genutzt.