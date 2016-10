Für ihre aufwändigen Liveshows sacken Efterklang Lob und Entzücken ein. Auf der Bühne und auch ihren Alben nehmen die Dänen gerne Orchestergröße an – ihre feinen Harmonien und Melodien verwandeln sich dann in wuchtige Kompositionen. Efterklang verstehen sich nicht als reine Pop-Band: Sie schöpfen ihre Inspiration aus verschiedensten Projekten wie etwa einer Filmproduktion mit Vincent Moon. Es könnte ebendieser Quell gewesen sein, aus dem auch »Leaves – The Colour Of Falling« entsprang. In 16 ausverkauften Shows im Keller eines ehemaligen Kopenhagener Krankenhauses brachten Efterklang nach zweijähriger Pause im vergangenen Jahr eine Oper auf die Bühne. Ein genreübergreifendes Sammelsurium an Tracks, das in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Karsten Fundal entstanden ist. Die Kulisse vom vergangenen Sommer bleibt einmalig, mit dem nun veröffentlichten Song-Zirkel wird die Oper jedoch in Teilen erneut zum Leben erweckt. In abweichender Anordnung der Titel nehmen die Dänen zusammen mit diversen Gästen den Hörer mit in eine Welt unter dem Asphalt der Straßen und schicken ihn in ein Karussell, das sich, angetrieben von Liebe, Leben und der Suche nach sich selbst, immer weiterdreht. So ist dieses quasi Konzeptalbum anspruchsvoll und teils sehr schwer. Efterklang schlüpfen mit »Leaves – The Colour Of Falling« mal wieder in ein ganz neues Kostüm. Eines, das ihnen zwar außerordentlich gut steht, das sie aber dennoch für besondere Tage aufbewahren sollten.