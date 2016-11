Der whats live? music award ist der erste per Livestream ausgetragene Musikwettbewerb. Fünf Teilnehmer übertragen jeweils fünf Konzerte im Internet, eine Jury sowie die Zuschauer aus dem ganzen Land können sie anschließend bewerten. Unter den finalen Fünf sind auch Effekt aus Giessen.In ihren Liedern erzählt die Band nach eigener Aussage »von der Liebe, vom Leben, der Leichtigkeit oder auch von den schwierigen Momenten, die jeder von uns kennt.« Deutsche Texte mit Tiefgang, verpackt in eingängige Melodien, die nicht selten zum Tanzen einladen, das macht die junge Band aus Hessen zu vielversprechenden Newcomern beim what’s live? Music Award.Ende September ging das neue Video zu »Funken im Kopf« online. Darin behandelt die Band das schwierige Gefühl, einen geliebten Menschen oder auch Ex-Partner zu vermissen. »Ich steh' still, wenn alles rennt, weil die Funken in meinem Kopf jeden Gedanken verbrennen«, heißt es im Chorus.