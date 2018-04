Alles beim Alten also? Ja. Und das heißt bei E und seinen Eels nun mal, dass eigentlich immer eine Überraschung, ein spleeniger Turn oder ein Schälchen voll Liebe um die Ecke lauern kann. Mehr denn je hat man bei »The Deconstruction« den Eindruck, dass es sich bei dem Album um einen Film-Soundtrack (schreibt der Vollbartträger ja auch hin und wieder) oder, eher noch, um ein Musical handelt. Es hagelt kleine süßlich-böse Hits (»The Deconstruction«, »Rusty Pipes«, »Today Is The Day«, »You Are The Shining Light«), unterbrochen von Introspektivem, Skizzenhaftem und Hintergündigem (»Premonition«, »The Epiphany«, »There I Said It«) und instrumentalen Zwischenstücken (»The Quandary«, »Coming Back«, »The Unanswerable«).



Und es gibt Perlen wie »Be Hurt«, die so nur von dem ewig heiseren Everett kommen können: ein zeitloses Plädoyer für Verletzlichkeit als Stärke, vorgetragen zu einer kleinen, leichten Spieluhrenmelodie, die so einfach scheint und doch so raffiniert arrangiert ist, dass sie einen nicht mehr loslässt. Überhaupt kann man das getrost als das Markenzeichen der Eels über die Jahrzehnte bezeichnen: dass ihre Musik mit all den Gitarren, Samples, Grooves und auch dem Lärm tatsächlich so zeitlos erscheint, dass der 20 Jahre alte Indie-Hit »Novocaine For The Soul« noch heute so frisch klingt wie die Stücke vom aktuellen Album – und auch immer noch im Gehörgang festhängt. Mark Oliver Everett selbst sagt zur neuen Platte, dass er auch diesmal keine Antworten parat habe – schon gar nicht auf die vertrackte Weltlage –, dass aber schließlich jeder durch veränderte Sichtweisen auf die Dinge Veränderungen bewirken könne. Wohl wahr.