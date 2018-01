Editors kündigen neues Album an

Gut drei Jahre war es mehr oder weniger still um die Editors , jetzt kehrt die Band um Tom Smith mit einem neuem Album zurück. »Violence« soll das inzwischen sechste Werk heißen und scheint zumindest der ersten Single nach zu urteilen eine weitere Kursänderung zu markieren. Die trifft ausgerechnet das prägnanteste Markenzeichen der Editors: den smith'schen Bariton. Fans dürfen sich dementsprechend an eine zunächst einmal unübliche Kopfstimme gewöhnen, die aber in ein gewohnt ausproduziertes Instrumental gebettet ist. »Magazine is a pointed finger aimed at those in power...some corrupt politician or businessman...a character, and a tongue in cheek poke at the empty posturing and playing to the masses of the power hungry«, beschreibt Smith den Song selbst. Hier gibt es das dazugehörige Video: