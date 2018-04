31.3.2018. Hamburg, Mehr! Theater

Zumindest 3.500 Hamburger können sich am Ostersamstag ausnahmsweise über nieselnden Schneeregen und peitschenden, kalten Wind freuen. Sonniges Frühlingswetter hätte nämlich ungefähr so gut zu den Editors gepasst wie Lou Bega auf den Weihnachtsmarkt: Der Auftritt der Briten ähnelt am ehesten einem Ausflug in eine klirrende, düstere Winternacht.

Auf eine fast steril und kühl wirken bereits das Bühnenbild sowie die mal grell weiße, mal in ein bedrohliches Rot gefärbte Beleuchtung, die sich für die Besucher auf den Logen zudem in den unzähligen empor gereckten Smartphone-Bildschirmen der Fans vor der Bühne widerspiegelt. Drei Kreuze für den Tag, an dem die exorbitante Handy-Nutzung auch mal positive Nebeneffekte hat! Dazu passt gleich der Opener »Hallelujah (So Low)«, dessen Refrain wie Muse, bevor sie vom Geist Freddy Mercurys besessen wurden, bombastische Schockwellen ins Publikum schleudert. Ähnlich frostig: die immer wieder durchblitzenden elektronischen Ausprägungen des aktuellen Albums, die so manchem meckernden Kritiker zu weit, anderen nicht weit genug gingen.

Der frühe, Joy Division Tribut zollende Post-Punk war natürlich auch niemals der ideale Soundtrack für das Knospen der ersten Maiglöckchen. Insofern erscheint es etwas unnötig, wie die Briten die Handvoll Songs der ersten beiden Alben, von »Lights« bis »An End Has A Start«, geballt in einen Block pressen. Darüber hinaus scheinen es vor allem diese Songs zu sein, in denen Tom Smith den Chris Martin in ihm am besten ausleben kann: Sobald er weder an Klavier noch Gitarre gebraucht wird, marschiert und tänzelt er über die Bühne des Mehr! Theaters, als hätte er ein Stadion vor sich, schleicht bei »Raw Meat = Blood Drool« wie ein schick angezogener Gollum umher und umarmt sich in Balladen, als müsse er seine Seele mit Gewalt davon abhalten, aus seinem Körper zu bersten.

Ihre inneren Rockstars könnten Editors nämlich nicht einmal den Erfrierungstod sterben lassen, wenn sie nur noch DJ-Sets in Iglus spielen würden. Das zeigen Kleinigkeiten wie das Schlagzeugsolo am Ende des Sets, aber auch durchgängige Tendenzen wie die, selbst Song-Klötze wie »Ocean Of Night« noch auf maximale Tanzbarkeit zu trimmen oder das finale »Marching Orders« einfach nicht enden lassen zu wollen. Am Ende dieser vierten Zugabe stehen die Briten allerdings schon fast zwei Stunden auf der Bühne, viel später hätten auch Arena-Bands nicht das Licht ausgeknipst. Bereit für die ganz großen Menschenmengen sind die Editors auf jeden Fall. Stadionkonzerte im Winter, der Atmosphäre wegen– wäre ja auch mal was.