From Witthüs to Wembley – in vier Jahren. Das muss man erst mal schaffen. Sheeran lacht, als ich ihn auf den Abend anspreche und daran erinnere, dass sein Tourmanager ihn für die Akustiksession, die wir damals filmten, erst wecken musste. Halb ernst, halb im Spaß hatte dieser damals mit dem Finger geschnipst und »Play!« gerufen. Und Ed tat genau das: Spielte wie auf Knopfdruck »The A Team« für mich und meinen Kollegen, in einem runtergerockten Ferienapartment, vor einer hässlichen Küchenzeile und einem vergilbten Wasserkocher. »So bin ich eben«, sagt Ed. »Am Start, wenn es wichtig ist.«

Es ist nicht das erste Mal, dass mir Ed Sheeran eines seiner heiß umkämpften Zeitfenster überlässt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er in diesem Magazin stattfindet und ich mir von den Kolleginnen und Kollegen mehr als einen doofen Spruch dafür anhören musste. Aber hey, ich stehe dazu: Von all den Megastars, die weltweit durch die Stadien ziehen, ist Ed Sheeran einer der sympathischsten. Und seine Musik ist guter Songwriter-Pop, der – zugegeben – auf seinen Alben immer etwas aufgeblasen klingt. Aber wer ihn mal live gesehen hat, nur mit Gitarre und Loop-Pedal, der wird ihm Respekt zollen. So war es bei seinen drei ausverkauften Wembley-Shows 2015, und so war es bei unserer ersten Begegnung im Herbst 2011, als er, der mit »The A Team« gerade die 12- bis 15-Jährigen in Schnappatmung versetzte, vor gut 150 mittelalten Herren und Damen auf dem Rolling Stone Weekender auf der kleinsten Bühne im »Witthüs« spielte – und selbst dieses skeptische Publikum nicht nur auf seine Seite, sondern gar zum Mitsingen brachte.

Bei aller Sympathie darf man Sheerans Ehrgeiz nicht unterschätzen. Es ist kein Zufall, dass »Shape Of You« und »Castle On The Hill«, die Vorboten seines neuen Albums »÷«, einen neuen Chartsrekord aufgestellt haben oder er mit seinen Wembley-Gigs Musikgeschichte schrieb. »Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich sehr ehrgeizig bin. Diese Dinge bedeuten mir was. Sie sind ein Beleg dafür, dass ich meine Arbeit gut mache und meine Kunst beherrsche.« Einen Masterplan für seinen Erfolg hatte er dennoch nicht: »So was kann man nicht planen. Ich hätte nie gedacht, dass ich vier Jahre nach der Witthüs-Show so erfolgreich sein würde. Aber ich bin nie ein Risiko eingegangen. Als ich Wembley für drei Shows gebucht habe, wusste ich, dass ich die Konzerte ausverkaufen kann. Ich mache einen Sprung, wenn ich weiß, dass ich die andere Seite erreichen kann.«

Sein drittes Album, das erneut ein mathematisches Zeichen als Titel trägt, wird wieder so ein Sprung sein. Auf »÷« ist jeder Song eine potenzielle Single, vom akustischen Tearjerker »Supermarkt Flowers« über die Springsteen-Verneigung »Castle On The Hill« bis hin zum kreuzdämlichen Samstagabend-Banger »Shape Of You« (den er eigentlich für Rihanna hätte schreiben sollen und wollen) ist für jeden was dabei. Viel genauer darf man nicht werden, da Sheeran natürlich einen internationalen Exklusivdeal hat und Details über die Songs noch einem Embargo unterliegen. »Sorry«, sagt er dazu immerhin. Dennoch: Über die Entstehung darf man sprechen, und so erfahre ich: »Zwölf Songs gibt es auf der normalen Version, 16 auf der Deluxe-Ausgabe. Geschrieben habe ich ungefähr 200 Songs. Einige waren schlicht nicht gut genug, aber gelungen, andere fürchterlich, aber ich musste sie schreiben, um zu den guten zu gelangen.«





Bevor er sich wieder in die Arbeit stürzte, nahm Sheeran sich ein gutes Jahr lang frei und reiste mit seiner Freundin durch die Welt. »Auslöser war die Grammy-Verleihung vor zwei Jahren. Am nächsten Tag hatte ich Geburtstag, und auf einmal wurde mir bewusst, dass ich überhaupt keine Lust auf eine weitere schlimme Musikbranchenparty hatte. Also flog ich mit meiner Freundin nach Island und saß auf einmal in der Blauen Lagune, mit dem Menschen, den ich liebe, an meiner Seite und einem Cocktail in der Hand. Das hat uns auf den Geschmack gebracht.« Ganz abgehoben ist Sheeran dabei jedoch nicht. Deshalb wohnt er noch in seiner britischen Heimat, zählt seinen Vater zu den engsten Vertrauten in Karrieredingen und hält Kontakt zu den Jugendfreunden, die er in »Castle On The Hill« besingt. »Wir fahren jedes Jahr zweimal zusammen in Urlaub. Das ist gesetzt.«