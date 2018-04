In den Medien wird der Echo gemeinhin als Deutschlands wichtigster Musikpreis bezeichnet. Bereits seit 1992 wird er verliehen und vermutlich ebenso lange steht er in der Kritik. Die Einschätzung ist hinlänglich bekannt: der Eco sei ein »reiner PR-Preis, bei dem Qualität nicht zählt«, wie es auch in diesem Jahr abermals in einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung heißt.



Die spezielle Würze 2018 liefert ausnahmsweise nicht die Debatte um die Nominierung von Frei.Wild, sondern der Antisemitismus-Vorwurf gegen Kollegah und dessen Buddy Farid Bang. Der MC hielt es offenbar für provokant oder witzig, die menschenverachtende Zeile »Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen« im Song »0815« unterzubringen. Der Track befindet sich auf der Bonus-CD des Erfolgsalbums »Jung Brutal Gutaussehend 3«, das neben Helene Fischer, der Kelly Family, den Toten Hosen und Ed Sheeran als Album des Jahres nominiert ist. Eine bezeichnende Aufzählung, die man auch als Sittengemälde der deutschen Gesellschaft verstehen könnte. Es wird spannend zu beobachten sein, ob diese Debatte bei der Verleihung thematisiert werden wird.



Was wir sonst noch vom Abend erwarten dürfen



Als sogenannte »Presenter« sind neben Mainstream-Radio-Künstler wie Mark Forster oder Rea Garvey auch die Youtube-Stars Die Lochis und erstaunlicherweise Judith Holofernes dabei. Als Live-Acts stehe mit Kylie Minogue und Helene Fisher direkt zwei Pop-Königinnen auf dem Programm. Hinzu kommen Auftritte von R&B-Sänger Jason Derulo und den Duos Rita Ora & Liam Payne, Mark Forster & Gentleman sowie Rea Garvey & Kool Savas.

Zudem wird Bassist, Grafiker und Beatles-Freund Klaus Voormann eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Der Tausendsassa spielte nicht nur in der Band von Manfred Mann und John Lennons Plastic Ono Band, sondern ist auch für das legendäre Cover des Beatles-Albums »Revolver« verantwortlich.



Ein Übersicht über alle Nominierten gibt es auf der Homepage des Echo. VOX überträgt die Show ab 20:15 Uhr live. Unser Chefredakteur Daniel Koch ist Mitglied der Kritiker-Jury, war daher bereits einige Male bei der Verleihung und ist auch 2018 wieder live dabei. Was er beim Echo erlebt hat, erfahrt ihr am Freitag bei uns.