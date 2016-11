Mit ihrem neuen Album »Better Off« befinden sich East Cameron Folkcore derzeit auf Deutschland-Tournee. Dazu machten sie auch in Köln halt – und brachten mit ihrem elektrisierenden Folk Rock die leider viel zu kleine Menge zum kochen.

16.11.16, Köln, Underground



gehört zu den großen Entdeckungen der letzten Jahre im Bereich Folkrock. Erst vor kurzem erschien das neue Album der Texaner, die beim deutschen Label



Vielleicht liegt es daran, dass es ein Mittwochabend war. Vielleicht auch an der starken Konkurrenz, die in Person von



Beim Auftritt der Band geht ein amüsiertes Raunen durch die Reihen – auf dem Gitarrenkorpus von Frontmann Jess Moore prangt groß und deutlich ein Aufkleber mit den Worten: »Fuck Trump! Not Our President«. Mit ein paar wütenden Worten entschuldigt er sich fast für die Wahl des orangehäutigen Millionärs und erntet dafür lauten Beifall. Es sollte nicht das letzte Mal für diesen Abend sein, dass die Band ihre ohnehin schon von politischen Botschaften durchzogenen Texte mit dringenden Statements untermauert. Doch zunächst gehen die Texaner ohne zu zögern zum Angriff über: Moores Gesang donnert, Gitarren und Schlagzeug treiben das Tempo voran, Mandoline, Cello und Trompete sorgen für den melodischen Unterbau. Vom ersten Akkord an elektrisieren East Cameron Folkcore ihr Publikum – kein Wunder, dass sie als eine der derzeit besten Livebands gelten.



East Cameron Folkcore gehört zu den großen Entdeckungen der letzten Jahre im Bereich Folkrock. Erst vor kurzem erschien das neue Album der Texaner, die beim deutschen Label Grand Hotel van Cleef unter Vertrag stehen. »Better Off« heißt es und bietet, wie schon die Vorgänger, eine energetische Mischung aus komplexem Folk, energetischem Rock und rotzigem, aber hintergründigem Punk. Musik, die dafür gemacht scheint, große und bis auf den letzten Platz gefüllte Hallen zum Beben zu bringen. Leider beschränkt sich die Zuhörerschaft im Kölner Underground an diesem Abend auf einige Dutzend.Vielleicht liegt es daran, dass es ein Mittwochabend war. Vielleicht auch an der starken Konkurrenz, die in Person von Opeth The Slow Show und Alligatoah zur gleichen Zeit in Köln auf der Bühne steht. Aber auf jeden Fall hätten East Cameron Folkcore bei ihrer Show im Underground ein deutlich größeres Publikum verdient. Doch leider klaffen so im ohnehin nicht besonders großen Besucherraum eklatante Löcher – was die sechs Texaner jedoch nicht davon abhält, für die Anwesenden alles zu geben, was in ihnen steckt. Eine höhere Zuhörer-Zahl hätte auch schon Suzanne Köcher verdient, die den Abend wunderbar einleitet. Mit schöner Stimme, trägt die Solingerin ihre folkigen Singer/Songwriter-Songs vor – doch leider finden sich zu diesem Zeitpunkt erst einige wenige Zuschauer vor der Bühne. Zum Hauptact wird das Interesse größer und spätestens, als die sechsköpfige Band die Bühne entert, stehen die Gekommenen gespannt vor der Bühne – denn wer da ist, hat Bock!Beim Auftritt der Band geht ein amüsiertes Raunen durch die Reihen – auf dem Gitarrenkorpus von Frontmann Jess Moore prangt groß und deutlich ein Aufkleber mit den Worten: »Fuck Trump! Not Our President«. Mit ein paar wütenden Worten entschuldigt er sich fast für die Wahl des orangehäutigen Millionärs und erntet dafür lauten Beifall. Es sollte nicht das letzte Mal für diesen Abend sein, dass die Band ihre ohnehin schon von politischen Botschaften durchzogenen Texte mit dringenden Statements untermauert. Doch zunächst gehen die Texaner ohne zu zögern zum Angriff über: Moores Gesang donnert, Gitarren und Schlagzeug treiben das Tempo voran, Mandoline, Cello und Trompete sorgen für den melodischen Unterbau. Vom ersten Akkord an elektrisieren East Cameron Folkcore ihr Publikum – kein Wunder, dass sie als eine der derzeit besten Livebands gelten.

Niemand bleibt in den folgenden zwei Stunden ruhig. Köpfe bewegen sich auf und ab, hier und da erblickt man eine virtuose Luftgitarre und bei den stoischen Passagen wippt immerhin der ein oder andere Fuß mit. Wäre es ein wenig voller, so würde vor der Bühne eine große Party entstehen. Dabei ist es egal, ob die dargebotenen Lieder vom neuen Album stammen, oder von einem der Vorgänger – jeder Song der sehr ausgewogenen Setlist wird von den Anwesenden frenetisch gefeiert. Pausen gönnen sich die sechs Musiker dabei selten. Atemlos rocken sie durch, lediglich einige Instrumentenwechsel verschaffen kurze Verschnaufpausen.



Mary Beth Widhalm am Cello schwingt ihre langen Haare zur Musik, soweit es ihr Instrument zulässt, Sänger und Gitarristen stürmen über den begrenzten Raum der Bühne des Underground und auch James Taylor an den Drums prügelt mit unbändiger Energie stets exakt auf Trommelfelle und Becken. Bis zur letzten von drei Zugaben brennen East Cameron Folkcore ein wahres Feuerwerk ab, bevor sie sich schließlich beim Publikum bedanken und noch im selben Moment zum Kennenlernen und Bier trinken am Merchandise-Stand einladen. Auch nach einer solch hitzigen Show strotzen sie nur so vor positiver Energie. »Thank you for coming«, hört man die Bandmitglieder noch öfters sagen und sie scheinen tatsächlich über jeden einzelnen Besucher glücklich zu sein. Die wiederum gehen zufrieden und gut gelaunt nach Hause. Ein paar Shows stehen für die Band nun noch in Deutschland an, bevor es sie wieder zurück in ihre Heimat verschlägt – und hoffentlich schauen bei denen mehr Leute vorbei als an diesem Abend im Underground, denn die Musik East Cameron Folkcores ist prädestiniert dafür, prall gefüllte Hallen in bebende Wallung zu bringen.