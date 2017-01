26.01.2017, Köln, Artheater





Mit den garagigen Indie-Rockern Mozes & The Firstborn und dem vielköpfigen Synthie-Projekt Jo Goes Hunting bietet die erste Ausgabe der Dutch Pop Nights in Köln ein abwechslungsreiches Programm. Die dritte Band des Abends, Gosto , musste ihren Auftritt leider sehr spontan absagen, was allerdings die angenehme Folge hat, dass die beiden verbliebenen Acts ihre ursprünglich nur als halbstündigen Showcases auf richtige Konzertlänge auszuweiten.





Man muss zuerst auf Gabis Hut gucken. Dieses schwarze, kastige Ding fällt als erstes auf. Aber dann fängt sie an zu singen und der Hut ist egal, man muss gar nicht mehr hingucken, vom Hinhören hat man viel mehr. Erst recht, weil Gabis Stimme perfekt zu der von Jo passt, dem Namensgeber der ersten Band heute Abend: Jo Goes Hunting. Jo bringt Gabi und vier weitere Musiker mit, eigentlich ist es wohl sein Solo-Ding. Die Band erinnert mit ihrer ausladenden Bühnenshow mit den vielen Lichtspielereien an Arcade Fire – also würden Arcade Fire heute noch in kleinen, charmanten Venues wie dem Artheater spielen.

Die Songs von Jo Goes Hunting – da können sie noch so oft betonen, dass man doch zum nächsten Song sehr gut tanzen könnte – sind alles andere als eingängig. Jo selber sitzt am Schlagzeug, eine klare Songstruktur ist kaum zu erkennen, viel mehr wartet nach jedem Takt ein weiterer Bruch. Das macht es diese Art Elektropop spannend, bisweilen aber auch arg anstrengend.