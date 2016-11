Bei der Arbeit an ihrem achten Album »Häxan« – zu Deutsch »Hexen« – ließ sich die schwedische Rockband Dungen von »Die Abenteuer des Prinzen Achmed« inspirieren, einem deutschen Film aus dem Jahr 1926 und einer der ersten animierten Langfilme. Mit einer Scherenschnitt- und Stop-Motion-Technik erweckte dessen Regisseurin Lotte Reiniger in unheimlichen und tranceartigen Bildern Geschichten aus »1001 Nacht« zum Leben. Dungen haben diesen Film aufgesogen, verinnerlicht und durch ihre Instrumente wieder ausgespuckt. Herausgekommen ist ein vielschichtiges und stellenweise verstörendes Instrumental-Album, das sich in seinen sphärischen Psychedelic-Nummern zwischen beklemmenden Ambient-Passagen und verzerrten Rock-Ausbrüchen bewegt. Dissonant wabernd greifen Dungen Reinigers Filmsprache auf und kreieren so weitläufige und vernebelte Klanglandschaften. Wie ein schöner Traum wirkt »Häxan« soghaft und zieht den Hörer immer tiefer in sein dichtes Gewebe hinein. Ebenfalls traumtypisch schlägt die Stimmung plötzlich um und die Fänge des Nachtmahrs legen sich fest um den Hals des Hörers. Dungens achte Platte ist beunruhigend und beängstigend, zieht dabei aber so magisch an, dass man sich immer tiefer hineinfallen lässt und das allgegenwärtige Unheil nur allzu gerne wie einen guten Freund bei sich aufnimmt.