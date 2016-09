Wer hier, von Albumtitel und Cover inspiriert, einen patriotischen, pathostriefenden Lobgesang auf die amerikanische Heimat erwartet hat, sieht sich schnell enttäuscht. Die Band um das Songwriter-Duo Patterson Hood und Mike Cooley wartet mit einem politischen Bewusstsein auf, das hierzulande oft schmerzlich vermisst wird. In elf Songs werden über Generationen gewachsene politische Missstände schonungslos seziert. Das Land der ach so unbegrenzten Möglichkeiten ist letztlich nur noch ein Abklatsch einer ehemals glorreichen Nation, zerfressen von Rassendiskriminierung, Polizeigewalt gegen Afroamerikaner, Amokläufen, Waffenlobbyismus oder politischem Selbstmord.



Hood bringt es in »What It Means« auf den Punkt: »We’re living in an age where limitations are forgotten. The outer edges move and dazzle us, but the core is something rotten.« Auch musikalisch bleibt die Band ihrem Raster auf dem mittlerweile 13. Studioalbum treu: nach vorne drängender Roots- und Southern-Rock, eher Young als Springsteen, mal die frühen Stones zitierend, aber auch gerne an der Grenze zum Indie à la Guided By Voices. Was bleibt, ist eine ehrliche Rockplatte, getrieben von der verzweifelten Suche nach einem besseren Amerika, das es so nicht gibt und wohl auch nie gegeben hat. In 20 Jahren ist es Zeit für eine neue Bestandsaufnahme. Der Kampf ist noch nicht verloren.