Booker? Label? Promoter? Von wegen! Vier Songs – mehr Treibstoff brauchten Dream Wife nicht, um durch Kanada und Europa zu touren. Auf ihrem Debütalbum finden sich nun ganze elf davon. Rein rechnerisch gesehen, können sich die drei Musikerinnen also schon mal auf Weltherrschaft einstellen – und wir uns auf eine ganze Menge Spaß. Denn die Platte, die genauso heißt wie die Band, platzt vor Spielfreude aus allen Rillen. Seine Musik beschreibt das Londoner Trio als »Pop Rocking Punk«, doch statt aus ebendiesen Stilrichtungen den nächsten markthörigen Einheitsbrei anzurühren, haben Dream Wife ein Album gezimmert, das über die volle Strecke in Atem hält, aber dennoch niemanden zurücklässt, der nur im Geringsten Freude an gut gemachter Musik hat.Auf minimalem Raum entfachen Rakel Mjöll, Alice Go und Bella Podpadec unermüdliche Bewegung und hochinfektiöse Rhythmen; die Gitarren trippeln, schnarren, röhren und jaulen, der Puls steigt, ungeahnte Energiereserven werden freigekitzelt. »Somebody« ist schon jetzt gefeierter Statement-Song, »Act My Age« schrammelt alles kurz und klein, und »Taste« ist einfach mal das bessere »Bohemian Like You«. Transparente Rocksongs ohne Firlefanz, griffig, wild und aktivierend, keiner wie der andere, keiner ein Durchhänger. Ursprünglich sollte Dream Wife übrigens nur eine Kunstausstellung lang existieren. Als Pop-up-Band, sozusagen. Man kann von Glück sagen, dass die drei genug Spaß an der Sache hatten – und so wenig Kontrolle über ihre Wut.